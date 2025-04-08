الرئيس عون بحث مع دندن في العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضيرات الجارية لزيارته أبوظبي

بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لزيارة رئيس الجمهورية أبوظبي.

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