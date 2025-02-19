الامارات | طائرات ومدرعات وأنظمة ذكاء اصطناعي و«درون» تزدان بـ «صنع في الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات معرضَي «آيدكس» و«نافدكس» 2025، المنعقدة حالياً في أبوظبي، حضوراً فاعلاً من الشركات الإماراتية، التي نجحت خلال السنوات الماضية، في أن تصنع لها مكانة وثقة بين كبرى الشركات العالمية والإقليمية المشاركة في المعرضين.

وتنوعت المنتجات العسكرية الإماراتية، التي قامت على إنتاجها كوادر وطنية تتمتع بالكفاءة العالية والقدرة على التطوير والابتكار، بين طائرات حربية وسفن وطائرات من دون طيار، وأنظمة ذكاء اصطناعي، وغيرها، مزدانة بعلامة «صنع في الإمارات».

وتمكنت شركات إماراتية من عقد صفقات مع الأسواق العسكرية العالمية، بجانب تلبية الاحتياجات المحلية، لتؤكد مستوى الثقة والجودة، التي وصلت إليها الصناعات العسكرية الإماراتية، وتلبيتها المعايير الدولية في مجال التصنيع العسكري، وعرضت شركات وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، أحدث ابتكاراتها في مجال الإنتاج العسكري، خلال مشاركتها في «آيدكس» و«نافدكس»، مستحوذة على اهتمام العديد من الحضور والمشاركين.

وعرضت شركة «كالدس» الإماراتية خلال مشاركتها في معرض «آيدكس» مجموعة متنوعة من منتجاتها العسكرية المتطورة، من بينها طائرتها الحربية التدريبية المتطورة «بدر» التي صُنعت بأيدٍ وطنية.

وتتضمن مشاركة «كالدس» الإعلان للمرة الأولى عن مجموعة من الابتكارات، منها «الآلية 8x8» الجديدة المصممة لتتحمل أقسى الظروف في مختلف العمليات، ذات الدفع الثماني والمصممة والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيدٍ إماراتية، حيث تُعدّ من أحدث الآليات من نوعها في العالم، والأولى من حيث التصميم والتصنيع في المنطقة، ما يعكس القدرات التصنيعية والتطويرية للشركة الإماراتية والتي تنافس بمنتجاتها في السوقين المحلية والعالمية، إضافة إلى الآليتين المدرعتين «MATV004 و MATV 001» اللتين تتميّزان بالحماية المُدرعة العالية مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية «الحداه» ومنظومات أخرى على الآلية «MATV004».

وأعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» دعمه لستة مشاريع خلال مشاركتهم في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، وتتضمن قائمة المشاريع التي حظيت بدعم الصندوق والمشاركة في المعرض شركة «أيه يو أيه ڤي لخدمات الطائرات المُسيّرة»، التي تقدم برامج تدريب متخصصة تؤهل المتدربين على استخدام الطائرات المُسيّرة بكفاءة وأمان، فضلاً عن اعتزامها طرح أحدث نموذج لطائرة مُسيّرة تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وشركة «يونيلكس لتجارة قطع غيار المعدات الثقيلة»، المتخصصة في تجارة وتصنيع قطع غيار المعدات الثقيلة والآليات العسكرية، وقطع غيار الآليات الخفيفة وتقطيع المعادن بالليزر والماء، حيث بدأ نشاط الشركة منذ عقود، وساعدها الصندوق في توسعة نشاطها.

وتشارك أيضاً في المعرض شركة «دروع للمعدات الدفاعية»، المتخصصة في تصنيع المعدات الدفاعية العسكرية والذخائر بأنواعها كافة، وشركة «الأجواء للتجهيزات العسكرية»، المتخصصة في إنتاج الملابس العسكرية والشارات، وتصنيع الخيام العسكرية ومستلزمات الإقامة الميدانية ومعدات الإضاءة، وحماية الرأس والنظارات والقفازات بأنواعها كافة، وشركة «الإمارات لتكنولوجيا الدفاع»، المتخصصة في تجارة الأجهزة الإلكترونية الدقيقة وقطع غيار الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات الثقيلة، وشركة «بلاك وولف لتجارة المعدات العسكرية»، المتخصصة في تجارة الملابس والمستلزمات العسكرية وتجارة المعدات العسكرية وتقديم التدريب العسكري المُحاكي للواقع.

وأكّدت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، موزة الناصري، خلال المعرض، «حرص الصندوق على دعم وتطوير المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي والصناعي، خصوصاً تكنولوجيا الصناعة الدفاعية بالدولة، حيث تتيح مشاركتنا الفرصة للمشاريع الستة في تكوين شبكة علاقات واسعة مع القادة العالميين وصانعي القرار ومصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة الدفاع والتكنولوجيا العسكرية، وذلك انطلاقاً من رؤية تهدف إلى دعم المساعي الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدفاعية».

وتأتي مشاركة «صندوق خليفة» في معرض «آيدكس» ضمن حرصه على توفير الدعم والاستشارات للشركات الناشئة بالأولوية ذاتها، خصوصاً في مجال صناعة الدفاع، وتعزيز وجودها في المعارض والملتقيات الدولية والمحلية ذات الصلة، بهدف تنمية الرغبة لدى أصحاب الأفكار من روّاد الأعمال في تنفيذ مشاريعهم من خلال الدعم الذي يقدمه الصندوق، وتحويل مشاريعهم إلى قصص نجاح.

في سياق متصل، وقّعت أبوظبي لبناء السفن، الشركة التابعة لـ«مجموعة إيدج» والرائدة إقليمياً في تصميم السفن الحربية والتجارية وبنائها وإصلاحها وصيانتها وتجديدها وتحويلها، أمس، مذكرة تفاهم مع «الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن» (أسري)، منشأة الإصلاح والتصنيع البحري الرائدة في منطقة الخليج العربي ومقرها البحرين، وستعمل الشركتان معاً على بناء سفن مساعدة وزوارق ميناء جديدة، وتشكيل لجنة مشتركة لتقييم جدوى كل مشروع.

موزة الناصري:

. «صندوق خليفة» يحرص على دعم مشاريع استراتيجية تعزز التنوع الاقتصادي والصناعي، خصوصاً تكنولوجيا الصناعة الدفاعية في الدولة.