الامارات | دبي العطاء وماريوت الدولية تتعاونان لتعزيز تعليم الأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة اليوم الدولي للتعليم، أعلنت دبي العطاء، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، عن تعاون جديد مع ماريوت الدولية لإطلاق مبادرة "التعليم من أجل الأطفال" خلال شهر فبراير القادم. وتدعو هذه المبادرة الضيوف المقيمين في فنادق ماريوت المشاركة في جميع أنحاء دولة الإمارات للمساهمة بمبلغ 1 دولار أمريكي عن كل ليلة يقضونها في الفندق لدعم مهمة دبي العطاء المتمثلة في توفير التعليم السليم للأطفال المحرومين على مستوى العالم.

وسيتم التبرع بجميع عائدات المبادرة لدعم برامج دبي العطاء التعليمية العالمية التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تمنع الأطفال والشباب من الحصول على التعليم السليم وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وضمان أقصى قدر من التأثير الإيجابي على الأطفال المحرومين.

مستقبل أكثر مساواة

وفي معرض تعليقه على أهمية هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء،الدكتور طارق محمد القرق: "يمثل تعاوننا مع ماريوت الدولية نموذجاً استراتيجياً مؤثراً على كيفية تضافر جهود قطاع الضيافة مع العمل الإنساني لدفع عجلة التنمية البشرية على المستوى العالمي. ومن خلال دمج الانتشار العالمي لماريوت مع خبرة دبي العطاء في تنفيذ البرامج المؤثرة في 60 بلد، فإننا نسلط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تشكيل مستقبل أكثر مساواة من خلال التعليم."

وأكد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط والضيافة الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سانديب واليا: "نحن نؤمن بقوة السفر في إحداث تغيير إيجابي. ومن خلال مبادرة "التعليم من أجل الأطفال"، فإننا نمنح ضيوفنا فرصة للمساهمة في قضية ملحة تتوافق مع قيمنا الأساسية المتمثلة في دعم المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. ونحن فخورون بدعم دبي العطاء في مهمتها لتعزيز حياة الأطفال من خلال التعليم."

ويؤكد هذا التعاون التزام ماريوت بالمسؤولية الاجتماعية ويتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها دبي العطاء لتمكين الأطفال والشباب المحرومين حول العالم وتحويل مجتمعاتهم وبلدانهم من خلال توفير فرص الحصول على التعليم السليم.

ومن خلال إشراك الضيوف بهذه الطريقة السهلة، ولكن المؤثرة، تهدف كلتا المؤسستين إلى خلق تأثير إيجابي مستمر في حياة عدد لا يحصى من الأطفال.