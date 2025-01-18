الامارات | الحبتور متفاعلاً مع فيديو «العبار»: الاجتماعات ليست مضيعة للوقت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منصات التواصل الاجتماعي، أمس، انقساماً حول فيديو انتشر خلال الساعات الماضية لمؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار رجل الأعمال محمد العبار، الذي قال فيه إن الاجتماعات التي تشهدها الشركات «ما هي إلا مضيعة للوقت».

وفي سياق الردود على الفيديو المنتشر، تفاعل رجل الأعمال خلف بن أحمد الحبتور، الذي قال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «وصلني فيديو للسيد محمد العبار يتحدث فيه عن الاجتماعات ويصفها بأنها مضيعة للوقت.. قد يكون الفيديو مقتطعاً من سياق أوسع يشرح فكرته، لكنْ تصريح كهذا فاجأني، إذ يناقض أسس الإدارة الناجحة والمنطق العملي.. الاجتماعات كمبدأ ليست عبئاً كما يصورها، بل هي العمود الفقري لأي تخطيط وتنفيذ ناجح، إلا إذا كانت تُدار بطريقة عشوائية أو تُستغل لأحاديث جانبية، وهنا يكون العيب فيمن يدير الاجتماع، وليس في الاجتماع نفسه».

‏وأصاف الحبتور: «في شركتي، أبدأ يومي مع كبار المديرين قبل الساعة 7:30 صباحاً باجتماع مختصر، لا يتجاوز 30 دقيقة، نناقش فيه المستجدات، نتفق على الخطوات القادمة، ونحدد المسؤوليات.. مثل هذه الاجتماعات هي التي تضمن سير العمل بانضباط وكفاءة». ‏وتابع: «المشكلة ليست في الاجتماعات، بل في طريقة إدارتها، إذا نُظمت بفعالية ووضوح أهداف فإنها تصبح أداة حيوية لتوزيع المهام، وتوحيد الرؤى، وتحقيق النجاح. القول بأن الاجتماعات غير مفيدة يعني تجاهل هذه الأدوار المهمة التي تلعبها في تطوير الدول والمؤسسات».

‏واختتم قائلاً: «إذا كان الهدف من هذه التصريحات إثارة الجدل، فمن الأفضل أن تكون مبنية على رؤية متوازنة، الاجتماعات ليست مضيعة للوقت، بل هي منصة لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف إذا أُديرت بكفاءة».