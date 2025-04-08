أهمية الأنشطة البدنية في تحسين الحالة النفسية للأطفال ونتائج أخرى

الأنشطة البدنية تترك أثراً إيجابياً في شخصية الطفل، وتعود عليه بالكثير من الفوائد، خاصة أمام زحف الشاشات الإلكترونية التي يجلس الطفل أمامها بالساعات خاملاً متكاسلاً.

تساعد على إيصال الأكسجين والعناصر المغذية إلى أنسجة جسم الطفل، وتحفز الجهاز القلبي الوعائي على أداء وظائفه بكفاءة أكبر، ويصبح لدى الطفل المزيد من الطاقة لأداء المهام اليومية.

تعمل على تقوية عضلات جسم الطفل، وتعزيز مناعته ضد الأمراض المختلفة، وقدرته على التحمل، بجانب فوائدها النفسية والاجتماعية.