ترامب يلوح بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50 % على الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد، وكالات)

نفى البيت الأبيض، أمس، وجود خطط لدى الإدارة الأميركية لتعليق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في العالم، وذلك وسط تصعيد من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لوح بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50% على الصين إذا لم تتراجع عن «رسومها الانتقامية» بحلول اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إنه «لا توجد خطة لتعليق الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين».

ووفقاً للمتحدث، فإن خطة الرسوم الجمركية «قائمة ولا توجد خطط لتغييرها».

ومن جانبه، قال ترامب، في منشور على موقع «تروث سوشال»: «لقد فرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 34 بالمئة تضاف إلى رسومها الجمركية القياسية ورسومها غير النقدية ودعمها غير القانوني للشركات وتلاعبها الضخم بالعملة على المدى الطويل على الرغم من تحذيري من أن أي دولة تنتقم من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية تتجاوز إساءة استخدامها الحالية للرسوم الجمركية على أمتنا ستقابل فوراً برسوم جمركية جديدة وأعلى بكثير تتجاوز تلك التي فُرضت في البداية». ولوح بأنه «إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها البالغة 34 بالمئة والتي تضاف إلى انتهاكاتها التجارية طويلة الأمد بحلول يوم الثلاثاء، فستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية عليها بنسبة 50 بالمئة اعتباراً من 9 أبريل».

وشدد على أنه في حال لم تتراجع الصين عن الرسوم المذكورة، فإن الولايات المتحدة ستقوم كذلك بـ«إلغاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبت عقدها معنا، وستبدأ المفاوضات مع الدول الأخرى التي طلبت أيضاً عقد اجتماعات فوراً»، مضيفاً «شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر». وأعلنت الصين يوم الجمعة الماضي أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 34 بالمئة على الولايات المتحدة، وذلك بعد يومين على كشف الرئيس الأميركي عن تعريفات بالقيمة ذاتها على بكين بموجب خطته للرسوم الجمركية المتبادلة.

ووفقاً لوسائل إعلام أميركية، ستدخل الرسوم الجمركية الجديدة على الصين حيز التنفيذ في 10 أبريل.

وفي السياق، قال الاتحاد الأفريقي، أمس، إن الرسوم الأميركية المفروضة على دول القارة تهدّد عقوداً من التجارة والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف عن قلقه العميق إزاء الرسوم الجمركية، وحثّ الحكومة الأميركية على إعادة النظر في هذه الإجراءات التي تهدد عقوداً من التعاون ذي المنفعة المتبادلة، بحسب ما أفاد متحدث باسم التكتل.

وتؤثر التعرفات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي على بلدان عديدة في القارة، إذ ستفرض واشنطن عليها رسوما تتجاوز بنسبة كبيرة الحد الأدنى الجديد البالغ 10%. وستبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على مدغشقر 47%، ووموريشيوس 40%، وبوتسوانا 37%، وغينيا الاستوائية 30%، وجنوب أفريقيا 30%. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف من جيبوتي أنه «يؤمن ببناء الجسور وليس الحواجز، ويبقى ملتزماً بالعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز شراكات ذات منفعة متبادلة»، بحسب المتحدث باسمه.

إلى ذلك، أعلنت المنظمة القارية التي تتخذ من أديس أبابا مقراً لها، أن منطقة التجارة الحرة القارية التي بدأ العمل بها رسمياً في عام 2021، ولكنها ما زالت بعيدة عن هدفها المتمثل في إنشاء منطقة تجارية واحدة كبيرة، توفر فرصاً واسعة لمشاركة اقتصادية أعمق وخالية من الرسوم الجمركية.