مستوطنون يهاجمون ويحرقون ممتلكات فلسطينيين في رام الله

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أصيب 8 فلسطينيين أحدهم بالرصاص، وأُحرقت 3 منشآت زراعية، أمس، في هجوم للمستوطنين، على بلدة «سنجل» شمال رام الله. وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا بلدة «سنجل»، وأحرقوا ممتلكات واعتدوا على الفلسطينيين.

وأوضحوا أن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين هاجموا البلدة تحت حماية الجيش الإسرائيلي الذي لم يمنعهم من الاعتداء على الممتلكات.

وناشد المجلس القروي في «سنجل» في بيان، الفلسطينيين التوجه إلى منطقة «التل» المستهدفة من أجل التصدي للمستوطنين، ومنعهم من الاستفراد بالموجودين في أرضهم.

والاثنين، قتل فلسطيني جراء الاختناق عقب هجوم نفذه مستوطنون على بلدة «سنجل» أحرقوا خلاله بيوتاً ريفية وممتلكات واعتدوا على السكان.