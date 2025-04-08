كيف تتعامل الحامل مع نقص الفيتامينات والمعادن؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:19 صباحاً - للحفاظ على صحتك وصحة جنينك يعد من المهم الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى خلال فترة الحمل، وذلك لأن الجنين يحتاج إلى التغذية الكافية لدعم نموه إلى طفل سليم ولتلبية احتياجاتك من الفيتامينات والمعادن خلال فترة الحمل، تحتاجين إلى تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أهم أسباب نقص الفيتامينات والمعادن خلال فترة الحمل وأهم علامات نقصها.

أسباب نقص الفيتامينات والمعادن عند الحامل

الإسهال أو الغثيان الصباحي يسبب قلة الشهية -الصورة من موقع AdobeStock

تصاب الحامل بنقص الفيتامينات والمعادن بسبب عدم تلبية الاحتياجات الغذائية خلال فترة الحمل بشكل صحيح، وتصاب الحامل بهذه الحالة بسبب أنماط تناول الطعام غير الصحية خلال فترة الحمل، وإليك العديد من الحالات الصحية التي تزيد من خطر إصابة الحوامل بنقص الفيتامينات والمعادن، وهي كالتالي:

الإسهال أو الغثيان الصباحي الذي يسبب قلة الشهية.

استخدام بعض الأدوية التي تتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية.

عدم كفاية المدخول الغذائي والسعرات الحرارية.

فقدان الشهية بسبب الالتهابات المزمنة أو الاكتئاب.

الجهل بالاحتياجات الغذائية أثناء الحمل.

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علامات نقص الفيتامينات والمعادن للحامل

لا يؤثر نقص الفيتامينات والمعادن على الحالة الجسدية للحامل فحسب، بل يؤثر أيضاً على حالتها النفسية، فيما يلي بعض الأعراض التي تظهر على الحامل إذا لم يتم تلبية احتياجاتها الغذائية.

ضعف جهاز المناعة ، نقص الفيتامينات والمعادن يؤثر على وظيفة الجهاز المناعي للحامل، ويجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض.

، نقص الفيتامينات والمعادن يؤثر على وظيفة الجهاز المناعي للحامل، ويجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض. زيادة في الوزن، إذا كان وزنك أثناء الحمل لا يزيد أو ينقص فعلياً، فيجب على المرأة الحامل أن تكون في حالة تأهب لأن ذلك قد يكون علامة على نقص الفيتامينات والمعادن.

إذا كان وزنك أثناء الحمل لا يزيد أو ينقص فعلياً، فيجب على المرأة الحامل أن تكون في حالة تأهب لأن ذلك قد يكون علامة على نقص الفيتامينات والمعادن. فقر الدم ، تحتاج الحامل إلى تناول المزيد من الحديد لزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الجنين، وقد يتسبب نقص تناول الحديد في إصابتها بأعراض فقر الدم مثل الصداع وشحوب الجلد والضعف وانخفاض التركيز.

، تحتاج الحامل إلى تناول المزيد من الحديد لزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الجنين، وقد يتسبب نقص تناول الحديد في إصابتها بأعراض فقر الدم مثل الصداع وشحوب الجلد والضعف وانخفاض التركيز. خطر الاكتئاب، أظهرت العديد من الدراسات أن عدم تناول كمية كافية من أحماض أوميجا 3 الدهنية أثناء الحمل يمكن أن يزيد من خطر الاكتئاب لدى النساء الحوامل.

مضاعفات نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي القيء إلى إصابة الحامل بنقص الفيتامينات والمعادن، وقد يكون له تأثير سلبي على نمو الجنين، فيما يلي الحالات المرضية التي قد يصاب بها الجنين عندما تعاني الحامل من نقص الفيتامينات والمعادن.

بطء نمو الجنين.

انخفاض الوزن عند الولادة.

ولادة طفل ميت.

الوفاة في الفترة المحيطة بالولادة (يموت الطفل خلال سبعة أيام من ولادته).

اضطرابات الجهاز العصبي والهضمي والتنفسي والدورة الدموية.

الولادة المبكرة.

الأعضاء تنمو بشكل غير كامل.

تلف الدماغ.

التشوهات الخلقية.

كيفية التغلب على نقص الفيتامينات والمعادن

يجب على الحوامل ذوات الوزن الطبيعي تناول 1800 سعرة حرارية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، و2200 سعرة حرارية في الثلث الثاني من الحمل، و2400 سعرة حرارية في الثلث الثالث من الحمل وتناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية التالية:

الكربوهيدرات وخطر الإصابة بالتشوهات

تبلغ الاحتياجات اليومية من الكربوهيدرات للنساء الحوامل حوالي 360-420 جراماً يومياً، وتعد الكربوهيدرات من أهم مصادر الغذائية التي تمنح الحامل المزيد من الطاقة، وتمنع الإصابة بالإمساك، وتدعم نمو الجنين، وتمنع خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية، وتعد أكثر الأطعمة غنى بالكربوهيدرات هي الأرز البني والقمح الكامل والخبز بالإضافة إلى الخضروات والفواكه.

البروتينات وتكوين العضلات

تحتاج الحوامل إلى ما لا يقل عن 60-100 جرام من البروتين يومياً لتكوين العضلات والعظام وأنسجة الجسم عند الجنين، ويمكن تلبية احتياجاتهن اليومية من البروتين عن طريق تناول اللحوم والبيض والتوفو والمأكولات البحرية والمكسرات.

الألياف والفيتامينات

تعد الألياف مفيدة للجهاز الهضمي- الصورة من موقع AdobeStock

تحتاج النساء الحوامل إلى تناول 2-4 حصص من الخضروات والفواكه يومياً لغناها بالألياف التي تعد مفيدة للجهاز الهضمي للحامل، وتقليل فرص إصابتها بالإمساك.

الحديد وخطر الولادة المبكرة

تحتاج الحوامل إلى تناول 27 ملج من الحديد يومياً، ويمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من الحديد خلال فترة الحمل إلى زيادة خطر تعرضها للولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

لذلك، يجب على الحامل التأكد من تناول بعض الأطعمة مثل كبد الدجاج واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والتوفو والفاصوليا الحمراء والخضروات الخضراء والبيض والمكسرات.

حمض الفوليك

منذ بداية الحمل وحتى الأسبوع 12 من الحمل، تنصح الحوامل بتناول مكملات حمض الفوليك بمقدار 400 ميكروجرام يومياً، وهناك مصادر مختلفة لحمض الفوليك أبرزها الخضروات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ وفول الصويا والأفوكادو والبابايا.

أقراص الكالسيوم

يزداد تناول الكالسيوم اليومي للنساء الحوامل بحوالي 1200 ملغ يومياً، ويمكن للنساء الحوامل تناول كوب من الحليب في الصباح، واختيار الحليب قليل الدسم والجبن والزبادي، ويمكن للنساء الحوامل أيضاً الحصول على هذه العناصر الغذائية عن طريق تناول أقراص الكالسيوم.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.