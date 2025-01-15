محمد بن راشد يستعرض مع رئيس أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الأربعاء، فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، والوفد المرافق، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وفي مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالرئيس الأوزبكي والوفد الرسمي المرافق، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الزيارة بداية لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، وفرصة لاستعراض النجاحات المشتركة ووضع أسس لمشاريع مستقبلية تخدم مصالح البلدين، واكتشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات المختلفة الداعمة للتوجهات التنموية في كل من الإمارات وأوزبكستان، خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص الإماراتي والأوزبكي على مد جسور جديدة للتعاون في إطلاق مشاريع نوعية تدعم أهداف الجانبين في مضمار التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للمنافذ والحدود، المدى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين الإمارات وأوزبكستان وسبل توسيع نطاقها ضمن شراكة شاملة تواكب تطلعات الشعبين الصديقين للمستقبل وتعود عليهما بالخير والرفاه، مع التركيز على ما يتمتع به الطرفان من تنوّع حضاري، وتحفيز التعاون في القطاعات الحيوية الأساسية، خاصةً تعزيز العلاقات التجارية ودفعها نحو مستويات جديدة من النمو، كذلك تكثيف العمل الثنائي لزيادة تبادل الوفود السياحية وعدد الرحلات الجوية، ومواصلة اكتشاف وتفعيل ممكنات التحديث والتطوير في مجالات العمل الحكومي والرقمنة والتعليم والزراعة والأمن الغذائي وغيرها.

وقد أبدى فخامة شوكت ميرضيائيف، بالغ تقديره لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، وشعبها الكريم، معرباً عن بالغ امتنانه لما وجده من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، ومؤكدا اعتزازه بالروابط القوية القائمة بين البلدين، مثنياً على الدور الكبير والمؤثر الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومعرباً عن تقدير بلاده لنهج التطوير والتحديث الذي تتبعه دولة الإمارات لقطاعاتها المختلفة، وما أثمره من نتائج وإنجازات مهمة في العديد من المجالات، لا سيما التحديث الحكومي والتحوّل الرقمي والابتكار ضمن تجربة أصبحت نموذجاً تسعى العديد من الدول للاستفادة منه في دعم جهودها التنموية.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل على زيادة مستوى التنسيق، وتبادل الخبرات والتدريب ودعم القدرات التقنية، من أجل فتح المجال أمام مزيد من الجهود المعززة للتعاون في مجالات حيوية رئيسية مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا، والخدمات المالية والنقل المستدام والطاقة المتجددة، والفضاء، وغيرها من المجالات.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، وسعادة سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان، وأعضاء الوفد الرسمي الأوزبكي.