الامارات | محمد بن راشد يوجّه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالإشراف على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالإشراف على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على النحو الذي يعزّز من سمعتها العالمية وإبراز دورها الداعم لكتاب الله، وذلك من منطلق الحرص على خدمة كتاب الله، والاهتمام بإطلاق المبادرات والمشاريع الدينية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بتنشئة الأجيال الجديدة على حفظ القرآن الكريم والتعلق به والنهل من علومه والالتزام بأحكامه.

كما وجه سموّه بتشكيل مجلس أمناء الجائزة برئاسة مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.