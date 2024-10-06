بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني من 8 إلى 21 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أطلق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، حملة إغاثية لدعم الشعب اللبناني الشقيق على مستوى الدولة.

تبدأ الحملة بعنوان «الإمارات معك يا لبنان» اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر ولغاية يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الحالي يشارك فيها المجتمع، والمؤسسات، والهيئات الحكومية، والخاصة.

في هذا الصدد، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونهجها الراسخ في دعم الأشقاء في لبنان إزاء ما يواجهون من تحديات إنسانية وظروف صعبة.

وأعرب سموه عن ثقته بالدور الإنساني والأخوي المعهود عن المجتمع الإماراتي الأصيل أفراداً ومؤسسات ورجال أعمال في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في مثل هذه الأزمات وتقديم يد العون لمساعدة المحتاجين.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي بعد أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قبل عدة أيام، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار أميركي في إطار جهود الدولة لدعم الأشقاء اللبنانيين ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة التحديات الراهنة والصعوبات الحالية.

وفي ضوئها، بدأت دولة الإمارات بإرسال 6 طائرات محملة بقرابة 205 أطنان من الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية ومعدات الإيواء للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والصحية الحرجة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.