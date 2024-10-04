الامارات | نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يحضر القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، وفد الدولة المشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي افتتحها صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

واستقبل صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث نقل سموّه، في بداية اللقاء، إلى صاحب السموّ أمير قطر تحيات أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لسموّه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار.

فيما حمّل صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها، بما يعود بالخير والنماء لشعبيهما.. إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في تعزيز التعاون بين دول آسيا، لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والسلام لشعوبها.

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «تشرّفت بحضور افتتاح أعمال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي تستضيفها قطر الشقيقة، نيابة عن رئيس الدولة.. كما بحثت مع أخي الشيخ تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين بلدينا.. الإمارات حريصة على الإسهام في كل أطر التعاون الإقليمي والدولي التي تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار للشعوب في مختلف أنحاء العالم».

إلى ذلك، أكد صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته الافتتاحية للقمة، التي عقدت تحت شعار «الدبلوماسية الرياضية» بحضور عدد من قادة الدول الآسيوية ورؤساء حكوماتها وممثليها ووفودها إلى القمة، أهمية القارة الآسيوية من النواحي الاقتصادية والجيوسياسية، وموقعها في حركة التجارة العالمية، وما تتمتع به من موارد بشرية واقتصادية كبيرة.. داعياً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مختلف المجالات، من خلال تحديد نقاط القوة واستكشاف الفرص ووضع المقترحات لتطوير مجتمعاتها.

وركز المشاركون في القمة، خلال كلماتهم، على أهمية تعزيز التعاون والترابط في المجالات الحيوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والسلام والاستقرار في آسيا.

ورافق سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، وفد ضم كلاً من: وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير الدولة لدى قطر، الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان.