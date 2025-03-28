مسلسلات رمضان 2025: مواعيد عرض مسلسل “تقابل حبيب” وكل ما يجب معرفته!

الرياض - أميرة القحطاني - عُرض مسلسل “وتقابل حبيب” الذي تلعب بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2025، وقد حقق المسلسل نجاحًا ملحوظًا بين المشاهدين،تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداثه وأبطاله، حيث أثار العمل جدلًا واسعًا وتقديرًا من قطاع كبير من fans عبر منصات التواصل الاجتماعية،تعد هذه التجربة التلفزيونية واحدة من أبرز المسلسلات التي تم عرضها، مما يساهم في تعزيز مكانة الدراما العربية.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

يتألق في مسلسل “وتقابل حبيب” مجموعة من النجوم المحبوبين في الوسط الفني، حيث يشارك في البطولة ياسمين عبد العزيز إلى جانب كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، وأنوشكا، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المتميزين،تسلط الأضواء على تفاعل هؤلاء النجوم في تقديم أدوارهم، مما يعكس مستوى احترافي عالي ويزيد من جاذبية المسلسل،

أحداث مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث “وتقابل حبيب” في نطاق درامي اجتماعي مشوق يتناول موضوع الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية،تجسد ياسمين عبد العزيز شخصية “ليل”، التي تواجه خيانة زوجها “يوسف أبو العز”، الذي يلعب دوره خالد سليم،تتصاعد الأحداث بعد اكتشافها للخيانة مما يؤدي إلى نشوب صراعات داخل الأسرة، مما يجعل المشاهدين يعيشون تجربة عاطفية مركبة تدفعهم إلى التفكير بالعلاقات الإنسانية وتعقيداتها.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض المسلسل حصريًا عبر قناة DMC، حيث تبدأ حلقاته في تمام الساعة 830 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 245 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 130 ظهرًا،كما يتم عرضه على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6 مساءً، مع إعادة في الساعة 430 صباحًا، وإعادة ثانية في 930 صباحًا،تساهم هذه المواعيد المتعددة في جذب أكبر عدد من المشاهدين وتحقيق أعلى معدل لمشاهدة العمل.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

قبل “وتقابل حبيب”، كانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل “ضرب نار”، الذي تم عرضه خلال رمضان 2025 وحقق نجاحًا كبيرًا،تدور أحداث المسلسل حول شخصية “جابر” التي تؤدي رحلة إلى القاهرة لطلب الثأر ثم يلتقي بـ”مهرة”، تلك الشابة المكافحة،يُظهر العمل كيف يمكن للحب والصبر أن يتغلبا على ظروف الحياة الصعبة،عُرض العمل بإخراج مصطفى فكري وتأليف ناصر عبد الرحمن، مع مشاركة مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد العوضي وسهير المرشدي.

باختصار، يُعتبر مسلسل “وتقابل حبيب” من الأعمال الدرامية المميزة التي تلقت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء،يستعرض المسلسل جوانب معقدة من العلاقات الإنسانية ويكشف عن صراعات نفسية واجتماعية تجذب المشاهدين،إن نجاح التجربة من المتوقع أن يسهم في تشكيل توجهات مستقبلية في صناعة الدراما العربية، مما يعزز من دور الدراما كوسيلة فعالة للتعبير عن قضايا المجتمع.