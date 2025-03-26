“جدولنا المتكدس” .. لماذا يشعر فليك بالغضب في برشلونة؟

الرياض - أميرة القحطاني - في عالم كرة القدم الحديث، تعتبر الجداول الزمنية المزدحمة وعنصر ضغط المباريات أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الأندية والمدربين،يعاني العديد من الفرق من ضغوط مختلفة تتعلق بالتنسيق بين المسابقات المحلية والدولية، مما يؤثر على أداء اللاعبين بشكل ملحوظ،هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، قد أبدى مؤخرًا عدم رضاه عن الجدول الزمني المزدحم الذي يواجهه فريقه في ظل هذا التحدي المتزايد.

بالضغط على اللاعبين

لقد أشار فليك بشكل خاص إلى عودة اللاعبين من التزاماتهم الدولية، والتي تعرّضهم للضغوط البدنية والعقلية عقب المباريات المكثفة،في غضون أيام قليلة، سيخوض الفريق مباراة حاسمة ضد أوساسونا، تتبعها مباراة أخرى ضد جيرونا في وقت متأخر من الليل،هذه التحديات تجعل فترة الراحة قصيرة جدًا، مما يؤثر على مستوى التحضير البدني والنفسي للاعبين.

حماية الفرق الإسبانية

لقد شدد فليك على الحاجة إلى حماية الفرق الإسبانية التي تشارك في البطولات الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يجب أن يمتد ليشمل الأندية جميعها وليس برشلونة وريال مدريد فقط،إن المنافسة في البطولات الأوروبية تتطلب جاهزية عالية، ويبدو أن الجدول الزمني الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل المهمة.

القبول بالواقع

جدير بالذكر أن فليك أكد عدم قدرته على تغيير هذا الوضع، قائلاً إن الفريق يجب أن يتعامل معه بأفضل طريقة ممكنة دون تقديم أعذار،وقد أظهر ثقته في جودة فريقه وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة، مما يعكس روح المثابرة التي يتمتع بها النادي.

إدارة الأحمال

من المهم أيضًا أن يتم إدارة أحمال اللاعبين بعناية لضمان تفادي الإصابات وتحقيق الأداء الأمثل،فليست فقط المسؤولية على عاتق الفريق، بل إن تحديد فترات راحة اللاعبين هو جزء من مسؤولية الاتحادات الأوروبية والدولية لكرة القدم،إن مثل هذه المسؤوليات مشروطة بالتنسيق الجيد بين جميع الأطراف المعنية.

قرارات رابطة الدوري الإسباني

أضاف فليك أن رابطة الدوري الإسباني قد وافقت على هذا الجدول الزمني، مما يعني أن هناك عوامل تنظيمية وراء هذه الضغوط،في النهاية، يظهر تحدي الجدول الزمني المزدحم كقضية مترابطة تستدعي تعاون جميع الأطراف لضمان الأداء الفعال للفرق، وتحقيق النتائج المرجوة في المنافسات المختلفة.

في خاتمة المطاف، يبرز الجدول المزدحم كأحد التحديات الكبرى التي تنغص على المديرين الفنيين وآمالهم في النجاح،إن قدرة الفرق على التكيف مع هذه الظروف وضمان أفضل أداء ممكن هي مسألة مهمة تعتمد على العمل الجماعي والتنظيم الجيد،يجب أن يكون هناك وعي أكبر بأهمية فترات الراحة للاعبين، حيث أن الحفاظ على صحتهم ومستوى أدائهم يعد عاملًا حاسمًا لتحقيق النجاحات المستدامة.