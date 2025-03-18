الحلقة 18 من مسلسل وتقابل حبيب: نيكول سابا تواجه زوجها بعد زيارته لطليقته ياسمين عبد العزيز!

الرياض - أميرة القحطاني - يعتبر مسلسل “وتقابل حبيب” من الأعمال الدرامية البارزة التي تحتل مكانة متميزة في ساحة الدراما العربية خلال موسم رمضان،تقدم الحلقات المتعاقبة توليفة مثيرة من المشاعر والصراعات الأسرية، مما يجذب انتباه الجمهور ويخلق حالة من الترقب والتشويق،تتميز كل حلقة بالإثارة والتوتر الذي يلازم الشخصيات، الأمر الذي ساهم في القاعدة الجماهيرية المتابعة له، ويبدو أن الحلقة 18 قد شكلت نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 18

انطلقت أحداث الحلقة 18 من مسلسل “وتقابل حبيب” بلقاء يوسف أبو العزم بطليقته ليل داخل منزلها، ولكن فارس كان موجودًا أيضًا في هذا الموقف المثير للجدل،حاول يوسف دخول المنزل، إلا أن ليل رفضت ذلك، مما دفع رقية العسكرى للتدخل في الموقف المعقد الذي واجهوه،قامت رقية بتوجيه اللوم إلى زوجها يوسف بسبب تواجده أمام استراحة ليل، واستفسرت عن سبب حضوره ورغبته في الدخول،وفي لحظة من التوتر، هددت رقية ليل بالابتعاد عن يوسف، وإلا ستضطر لاتخاذ تصرفات حاسمة لن تكون قادرة على تحمل عواقبها،استخدم هذا الموقف لخلق لحظة من الدراما والتوتر، مما أدي إلى تنفس ليل وفارس الصعداء بعد مغادرة رقية.

القنوات الناقلة لـ مسلسل وتقابل حبيب

يتابع الجمهور مسلسل “وتقابل حبيب” عبر عدة قنوات، من بينها قناة DMC وقناة DMC دراما،كما تتوفر حلقات المسلسل على منصتين رقميتين شهيرتين هما “watch it” و”شاهد”، مما يتيح للمشاهدين اختيار الطريقة التي تناسبهم لمتابعة أحداث المسلسل المثيرة.

موعد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز عبر قناة DMC في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 245 صباحًا والثانية في 130 ظهرًا،كما يمكن مشاهدة المسلسل على قناة DMC دراما في الساعة 6 مساءً، مع إعادة في 430 صباحًا وثانية في 930 صباحًا.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية،تقوم ياسمين عبد العزيز بتجسيد شخصية ليل التي تواجه خيانة زوجها يوسف أبو العز، الذي يلعب دوره الفنان خالد سليم،تؤدي الخيانة إلى سلسلة من الخلافات والصراعات بينها وبين عائلة زوجها، مما يخلق قصة معقدة وغنية بالعواطف والمشاعر المكثفة.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

المسلسل يضم مجموعة من أبرز الأسماء في الوسط الفني، حيث تشارك فيه ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، ورشوان توفيق، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الموهوبين،المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجى، مما يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية في الصناعة الدرامية.

في النهاية، يعكس مسلسل “وتقابل حبيب” نجاحًا باهرًا في جذب انتباه المشاهدين من خلال تقديم قصة مؤثرة تتناول موضوعات حساسة وجريئة،ومع استمرار العرض، تظل الأحداث تأخذ منحنيات مثيرة تجذب الانتباه وتثير الكثير من التساؤلات حول مصير الشخصيات،يبدو أن المسلسل في طريقه ليصبح من العلامات الفارقة في تاريخ الدراما الرمضانية لهذا العام.