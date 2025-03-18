مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 طبقًا للنظام الجديد: ما الذي يجب معرفته؟

الرياض - أميرة القحطاني - تُعتبر امتحانات الثانوية العامة أمرًا بالغ الأهمية في نظام التعليم المصري، حيث تمثل المرحلة النهائية التي تحدد مصير الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي،في عام 2025، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات جديدة لهذه الامتحانات، تركز على قياس الفهم والاستيعاب بدلاً من الحفظ التقليدي، وهذا يعد تحولًا جوهريًا في طرق التقييم التعليمي،ضمن هذه الجهود، يتم الحرص على ضمان توزيع عادل للدرجات بين الأسئلة المختلفة، مما يعكس سعي الوزارة لتحسين جودة التعليم.

تعديلات الجوهرية في مواصفات الامتحانات

شهدت مواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 تغييرات ملحوظة تهدف إلى تعزيز التقييم الموضوعي وقدرته على قياس مهارات الطلاب بشكل شامل وموضوعي،إذ تتنوع صيغ الأسئلة بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، مما يعزز من قدرة الطلاب على التفكير النقدي والاستجابة لمتطلبات السوق،يتم وضع معايير دقيقة لتصميم الامتحانات وفقًا لكل مادة دراسية لضمان تناسبها مع مستويات الفهم والاستيعاب المطلوبة.

تفاصيل مواصفات الامتحانات حسب المواد

فيما يتعلق بمواصفات الامتحانات حسب المواد، فإن اللغة العربية تتطلب من الطلاب الإجابة على 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤالًا اختيار من متعدد، بإجمالي 80 درجة، مع شرط النجاح بالحصول على 40 درجة على الأقل،أما اللغة الإنجليزية، فتشمل 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 اختيار من متعدد،كما تتضمن مواد التاريخ والجغرافيا أسئلة اختيار من متعدد مع وجود أسئلة مقالية محدودة، بينما تتوزع أسئلة الفيزياء والكيمياء والأحياء بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، مع مراعاة توزيع درجات عادل ومشجع.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أيضاً عن مواعيد بدء امتحانات الدور الأول، والتي ستبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025،وستكون امتحانات الدور الثاني متاحة يوم السبت 16 أغسطس 2025، مع الحرص على توفير فترات زمنية مناسبة بين المواد، مما يتيح للطلاب وقتًا كافيًا للة والتأكد من استيعاب المعلومات.

إجراءات تنظيم الامتحانات

في سياق تنظيم امتحانات الثانوية العامة، أكدت الوزارة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان نزاهة الامتحانات، ومن ضمنها اختيار رؤساء لجان ومراقبين مؤهلين وفق معايير دقيقة لضمان سير الامتحانات بسلاسة،كما ستكون هناك رقابة مشددة داخل اللجان لمنع أي محاولات غش، وتوفير نماذج استرشادية للطلاب لمساعدتهم في التعرف على طبيعة الأسئلة الجديدة وكيفية التعامل معها،تعتبر هذه التعديلات جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لتطوير النظام التعليمي وتعزيز قدرات الطلاب على التفكير النقدي وحل المشكلات بما يتماشى مع استراتيجية تحديث نظام الثانوية العامة في مصر.

خلاصة القول، تمثل امتحانات الثانوية العامة 2025 تحولًا نوعيًا في تقنيات التقييم التعليم، حيث تركز على قياس قدرات الطلاب الفعلية بدلاً من حشو المعلومات،هذه التغييرات تهدف إلى تطوير العملية التعليمية في مصر، مما يُمكن الطلاب من التفاعل بشكل إيجابي مع المادة الدراسية ووضعهم في موقف يمكنهم من التنافس في سوق العمل،إن التعديلات والإجراءات المتخذة تُبرز الالتزام بالتحسين المستمر للنظام التعليمي، وهو ما يعكس رؤية الوزارة لتحقيق تعليم أفضل.