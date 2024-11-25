الرياض - أميرة القحطاني - تعد البيتزا بالدجاج واحدة من أشهى وأشهر أصناف البيتزا التي يحبها الجميع، فهي تجمع بين الطعم اللذيذ للعجينة الطرية وصلصة الطماطم المنعشة مع شرائح الدجاج المتبلة، تعتبر البيتزا بالدجاج خيار مفضل لدى الكثيرين لأنها تتيح التنويع في النكهات والإضافات المختلفة، ويمكن إعدادها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة، تحظى هذه الوصفة بشعبية كبيرة، سواء كانت البيتزا على الطريقة الإيطالية التقليدية أو بنكهة مبتكرة تناسب الأذواق المختلفة، يمكن تخصيصها بإضافة أنواع مختلفة من الخضروات أو الأجبان، مما يجعلها وجبة مثالية للعائلة والأصدقاء. مكونات عمل البيتزا بالدجاج 2 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

¾ كوب ماء دافئ.

1 كوب صلصة طماطم.

2 فص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

1 ملعقة صغيرة أوريجانو.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

1 كوب دجاج مقطع ومطهو.

1 كوب جبن موزاريلا مبشور.

½ كوب فلفل أخضر مقطع.

½ كوب بصل مقطع.

½ كوب طماطم مقطعة.

زيتون أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير البيتزا بالدجاج في وعاء كبير، اخلط الدقيق مع الخميرة، السكر، والملح، أضف الزيت والماء الدافئ تدريجي واعجن الخليط جيداً حتى تحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة، غطي العجينة واتركها لترتاح لمدة ساعة حتى تتضاعف في الحجم.

في مقلاة على نار متوسطة، أضف القليل من زيت الزيتون ثم ضع الثوم المفروم حتى يصبح ذهبي اللون، أضف صلصة الطماطم، الريحان، والأوريجانو، واترك الصلصة تطهى لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف.

قم بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة وتبليه بالملح والفلفل، في مقلاة، اطهي الدجاج حتى ينضج جيداً.

افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بسمك رقيق، ضعها في صينية مدهونة بالزيت، افرد طبقة من الصلصة على العجينة، ثم أضف الدجاج المطهو، الفلفل، البصل، الطماطم، والزيتون.

رش الجبن المبشور على الوجه بالتساوي، ضع الصينية في فرن مسخن مسبق على درجة حرارة 200 درجة مئوية واخبز البيتزا لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح الجبن ذائب والعجينة ذهبية.

أخرج البيتزا من الفرن واتركها تبرد قليلاً قبل التقطيع، قدمها ساخنة واستمتع بالطعم اللذيذ مع العائلة.

كانت هذه تفاصيل خبر اعمليها في المنزل ومش هتكلفك كتير .. تعرفي على خطوات تجهيز بيتزا الدجاج الرائعة بخطوات سهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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