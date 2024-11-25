بخطوات سهلة اعملي أحلى كرات كاكاو بطرق كثير ورائعة ومش هتاخد معاكي وقت في التحضير

الرياض - أميرة القحطاني - تحضير الحلوى في المنزل أفضل من شرائها كما أنها توفر المال، ويوجد أنواع حلوي كثيرة سهلة وغير مكلفة مثل طريقة تحضير كرات الكاكو بالحليل الذي لا يحتاج لكثير من المكونات ولا يستغرق وقت طويل لتحضيره، كما إنه مفيد للأطفال يساعد على التركيز ويمد الجسم بالكالسيوم بسبب احتوائه على كاكاو وحليب.

مكونات تحضير كرات الكاكاو بالحليلب

تحضير كرات الكاكو بالحليب لا يأخذ وقت فهو سهل للغاية، وفيما يلي الطريقة.

نصف كوب شوكولاته مبشوره.

علبة حليب مكثف.

ملعقتين زبدة.

ملعقتين كاكاو بودرة.

طريقة تحضير كرات الكاكاو

ضعي الزبدة في وعاء على النار ثم ضيفي إليها الحليب المكثف.

ثم ضيفي الكاكاو واستمري في التقليب حتي يصبح قوامه ثقيل.

اتركي الخليط حتى يبرد، ثم ادهني يديك بالزيت وقومي بتشكيل كرات صغيرة الحجم.

ضعي كرات الكاكو في الشوكولاتة المبشورة وتأكدي من تغطيتها من كل الجوانب.

ثم ضعيها في طبق التقديم وضعيها في الثلاجة بضع دقائق.

مكونات عمل كرات الكاكاو مع جوز الهند

الكبار والأطفال يحبون تناول تلك الحلوى الصغيرة المفيدة، كما أن طريقة تحضيرها سهل للغاية وهي كما يلي:

عبوة بسكويت.

ربع كوب جوز الهند.

ثلاث ملاعق كاكاو.

عبوة حليب مكثف.

كوب جوز الهند للتزيين.

طريقة تحضير كرات الكاكاو بجوز الهند

اطحني البسكويت حتى ينعم، ثم أضيفي إليه جوز الهند.

ضيفي الكاكاو والحليب المكثف تدريجيا إلى البسكويت المطحون.

ابدئي بتشكيل كرات حسب رغبتك، واحرصي أن تكون متقاربة في الحجم.

اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

مكونات عمل كرات الكاكاو بالسميد

كوب سميد.

ربع كوب كاكاو.

نصف كوب شوكولاتة.

ملعقة فانيلا.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب حليب سائل.

نصف كوب شوكولاته مبشوره.

طريقة تحضير كرات الكاكاو بالسميد