“تصميم شيك في الفئة الإقتصادية” .. إليكم سعر ومواصفات هاتف Redmi A4 5G الجديد من شركة ريدمي

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر شركة ريدمي التابعة لشركة شاومي واحدة من الشركات العالمية الرائعة التي تقدم هواتف مثالية في جميع الفئات، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن هاتف جديد في الفئة الإقتصادية وهو Redmi A4 5G، حيث يأتي الهاتف بمعالج قوي من شركة سناب دراجون الشهيرة، ويقدم الهاتف شاشة رائعة بمعدل تحديث عالي، أهم ما يميز الهاتف أنه يأتي ببطارية عملاقة تدوم طويًلًا، وهي البطارية الأقوى على الإطلاق في الفئة الإقتصادية، والآن تابعوا معنا من خلال الأسطر القادمة لمعرفة سعر وجميع مواصفات الهاتف.

مواصفات العتاد الداخلي لهاتف Redmi A4 5G

نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر عدد أنوية المعالج ثماني النواة تردد المعالج ثماني النواة: ثنائي النواة 2.0 جيجاهرتز

سداسي النواة 1.8 جيجاهرتز نوع المعالج الرسومي Adreno 613 الرامات 4 أو 6 جيجابايت الذاكرة الداخلية 64 أو 128 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم

مواصفات الشاشة

نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.88 بوصة معدل تحديث الشاشة 120 هرتز دقة الشاشة 720×1640 بكسل (+HD) كثافة البكسلات 260 بكسل في كل إنش درجة السطوع 600 شمعة أبعاد الشاشة 20.5:9 نسبة الشاشة 84.0 في المئة

مواصفات الكاميرات

الكاميرا الأولى كاميرا تعمل بدقة 50 ميجابكسل، وهي الكاميرا الرئيسية الكاميرا الثانية كاميرا تعمل بدقة 0.8 ميجابكسل، وهي كاميرا بريسكوب الكاميرا الثالثة لا يوجد الكاميرا الأمامية كاميرا تعمل بدقة 5 ميجابكسل

مواصفات البطارية والشحن

نوع البطارية بطارية ليثيوم بوليمر سعة البطارية 5160 مللي أمبير الشحن السريع للبطارية يدعم – بقوة 18 واط الشحن العكسي للبطارية غير متوفر قابلية البطارية للإزالة غير قابلة للإزالة

سعر الهاتف في مصر والسعودية

يأتي Redmi A4 5G بسعر 100 دولار أمريكي.

ويأتي بسعر 4927 جنيه مصري.

كما يأتي الهاتف بسعر 375 ريال سعودي.

مع العلم أن سعر الهاتف بالدولار الأمريكي وعند تحويل السعر إلى العملات المحلية مثل الريال والجنية قد يختلف سعر الهاتف من بلد لآخر حسب قيمة العملة المحلية.