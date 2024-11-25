ماذا أفعل في حالة كنت غير مؤهل لأهلية حساب المواطن؟ وكيف يتم توزيع الدعم على المستحقين

الرياض - أميرة القحطاني - بعد إيداع حساب المواطن الدفعة الرابعة الثمانون، وذلك وفقا للجدولة الزمنية في حسابات المستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية وقاموا بإكمال طلباتهم بنجاح، هناك أشخاص كانوا غير مؤهلين، وكان على هؤلاء الأشخاص التوجه لبرنامج حساب المواطن لتقديم اعتراض، وأيضا الأشخاص المؤهلين يحتاجون إلى الدخول على البرنامج، وفي هذا المقال سوف نوضح الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن لكي يستطيع كل شخص الدخول لحسابه الرسمي في البرنامج. ماذا أفعل في حالة كنت غير مؤهل للأهلية؟ عندما أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية دورة الدفع الرابعة والثمانون لاستحقاقها في شهر نوفمبر الجاري، كانت هناك حالات نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن أنه غير مؤهل.

ولكي يقدم المستفيد اعتراض يلزم عليه التوجه لحسابه في برنامج حساب المواطن وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال دراسة الأهلية وتقديم اعتراض، وذلك بعد تحديث بياناته طبقا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وقد تم إيداع الدعم في دورة الدفع الثمانين في صباح يوم الأربعاء العاشر من شهر يوليو الجاري، وفقا للجدول الزمني، وتم الإيداع طوال اليوم حتى إكتمل صرف الدعم. توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن إضافة مبلغ سبعمائة وعشرون ريالا لرب الأسرة.

حصل كل تابع أكبر من ثمانية عشر عاما على ثلاثمائة وستون ريالا.

التابع الأقل من ثمانية عشر عاما حصل على مائتين وخمسة عشر ريالا. خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي الاستعلام عن قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال إستخدام حاسبة الدعم لحساب المواطن.

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

إضغط على الحاسبة التقديرية.

إضغط على أيقونة الحساب.

كما يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

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