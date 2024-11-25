على طريقة المطاعم السورية .. تعرفي على خطوات ومكونات تحضير التومية الرائعة في المنزل بأقل تكلفة

الرياض - أميرة القحطاني - التومية من أشهر الصلصات التي تقدم مع الأكلات العربية، وتعتبر عنصر أساسي في المطابخ الشامية، تتميز التومية بطعمها اللاذع والقوي بفضل وجود الثوم كمكون رئيسي، مما يجعلها مثالية للإضافة إلى المشاوي، الشاورما، والدجاج المقلي ورغم شهرتها، فإن تحضير التومية في المنزل يعتبر بسيط ويتطلب مكونات قليلة، مما يجعلها خيار مفضل لدى الكثيرين لإعداد صلصة لذيذة ومناسبة لجميع الأوقات، يمكن تعديل نكهتها حسب الرغبة، بإضافة مكونات إضافية لإضفاء نكهات مميزة. مكونات عمل التومية السورية 4 فصوص ثوم كبيرة.

1 كوب زيت نباتي أو زيت زيتون.

1 بياض بيضة (اختياري لزيادة كثافة الصلصة).

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة خل أبيض (اختياري).

2 ملعقة كبيرة ماء بارد. طريقة تحضير التومية ابدأ بتقشير فصوص الثوم وتقطيعها إلى قطع صغيرة لتسهيل عملية الخلط، تأكد من إزالة القلب الأخضر الموجود داخل الثوم إن وجد، لأنه قد يسبب مرارة في الطعم.

في وعاء الخلاط، أضف الثوم المفروم، الملح، وعصير الليمون، اخلط المكونات على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط ناعم ومتماسك

أثناء تشغيل الخلاط، قم بإضافة الزيت تدريجي على شكل خيط رفيع، هذه الخطوة مهمة لضمان تماسك الصلصة وعدم فصل الزيت عنها، استمر في إضافة الزيت ببطء حتى تبدأ الصلصة بالتكاثف.

إذا كنت ترغب في الحصول على قوام كثيف، يمكنك إضافة بياض البيض مع الخل، أضفهما إلى الخليط واستمر في الخلط حتى يصبح القوام كريمي وسميك.

إذا كانت الصلصة كثيفة جدا، يمكنك إضافة ملعقة أو ملعقتين من الماء البارد بالتدريج حتى تصل إلى القوام المرغوب فيه.

يمكنك تقديم التومية مباشرة إلى جانب المشاوي أو الشاورما، أو استخدامها كصلصة غمس للخضار والبطاطا المقلية، كما يمكنك تخزينها في وعاء زجاجي محكم الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

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