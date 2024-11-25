هتبقى أفضل من الأفران .. تعرفي على طريقة عمل الغريبة في البيت بأقل المكونات والنتيجة خرافية

الرياض - أميرة القحطاني - الغريبة هي حلوى لا مثيل لها فهي ناعمة وتذوب في الفم وطعمها لذيذ لا يستطيع الشخص أن يمنع نفسه عن تناولها، كما إنها أحد الحلوي التي ترتبط بقدوم عيد الفطر والمناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف وطريقة عمل الغريبة بسيطة ومن الممكن إعدادها في المنزل بدلا من شرائها، وسنذكر لكم الطريقة بالمكونات لكي تقدمي لأسرتك تشهي أنواع مخبوزات العيد.

مكونات عمل الغريبة في المنزل

طريقة تحضير الغريبة سهلة والمكونات بسيطة وهي كما يلي.

6 أكواب دقيق.

4 أكواب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

2 كوب سكر ناعم.

ملعقة كبيرة فانيليا.

سوداني للتزين.

طريقة تحضير الغريبة

اخفقي الزبدة جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 5 دقائق.

ثم ضيفي إليها السكر الناعم واستمري في خفق المكونات 3 دقائق أخري.

أضيفي إليهم الدقيق والملح والفانيلا واعجني المكونات حتى يصبح لديك عجينة طرية وهشة.

غلفي العجينة جيدا بورق سترتش ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

بعد مرور الوقت قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم.

احضري صينية الفرن وضعي بها ورقة زبدة، ثم ابدأي برص الغريبة.

ضعي نصف حبة من السوداني على كل كرة.

يتم وضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180.

اتركي الغريبة في الفرن لمدة 10 دقائق ثم أخرجي الصينية وبعد أن تهدأ الغريبة، قومي بوضعها في علب الحفظ.

مكونات عمل الغريبة بالزيت

يمكنك عمل الغريبة إذا لم يكن يتوفر لديك زبدة أو سمنة، وسوف نعرض طريقة عمل الغريبة بالزيت وهي:

3 أكواب دقيق.

2 كوب زيت نباتي.

كوب سكر بودرة.

ملعقة فانيلا.

رشة ملح.

طريقة تحضير الغريبة بالزيت