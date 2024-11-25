“قمة عربية آسيوية” .. موعد مباراة العين الإمارتي والأهلي السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

الرياض - أميرة القحطاني - تنتظر الجماهير الإماراتية والجماهير السعودية قمة اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة بين النادي الأهلي السعودي ونادي العين الإماراتي، ويسعى نادي العين صاحب الأرض والجمهور تحقيق نتيجو إيجابية بعد سلسلة هزائم في دور المجموعات في من البطولة، وفي الجانب الآخر يأمل النادي الأهلي السعودي أن يحقيق الفوز الصعب خارج الديار ليتصدر المجموعة مؤقتًا، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة حماسية بين الفريفين، والآن تابعوا معنا من خلال الأسطر القادمة لمعرفة موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة.

موعد وتوقيت مباراة العين والأهلي

تنطلق مباراة نادي العين الإماراتي والنادي الأهلي السعودي في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية، وتقام المباراة على ستاد هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي

حصلت مجموعة من القنوات على حقوق إذاعة وبث المباراة بين الأهلي والعين في بطولة دوري أبطال آسيا وهذه القنوات كالتالي:

حصلت قناة SSC 1 HD على حقوق إذاعة المباراة بتعليق فهد العتيبي وحاتم بطيشة.

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 على حقوق إذاعة المباراة بتعليق عامر عبدالله.

كما حصلت قناة beln AFC 1 على حقوق إذاعة المباراة بتعليق حسن العيدروس.

وحصلت قناة الرابعة 2 على حقوق بث المباراة بتعليق محمد قيس.

وأخيرا حصلت قناة الكأس 10 على حقوق إذاعة المباراة بتعليق أحمد الطيب.

تشكيل نادي العين المتوقع

من المتوقع أن يكون تشكيل نادي العين الإماراتي أمام النادي الأهلي السعودي في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسي.

خط الدفاع: بندر الأحبابي، فابيو كاردوسو، كوامي أوتون، فيليبي سالوموني.

خط الوسط: خالد محمد الهاشمي، بارك يونج، كاكو.

خط الهجوم: لابا كودجو، ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي.

تشكيل النادي الأهلي المتوقعة

من المتوقع أن يكون تشكيل نادي الأهلي السعودي أمام النادي العين الإماراتي في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا كالتالي: