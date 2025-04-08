تكنولوجيا: MSI تكشف عن شاشة الألعاب MAG 272UP X24 الجديدة بأسعار معقولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MSI عن شاشة ألعاب جديدة بأسعار معقولة، وهي MAG 272UP X24، التي تستخدم تقنية QD-OLED من سامسونج. هذه الشاشة تأتي بعد إطلاق الشركة لشاشة MAG 271QP X24 بسعر 679.99 دولارًا في الولايات المتحدة، وشاشة MAG 273QP X24 التي تستخدم نفس تقنية العرض.

هذه المرة، قامت MSI بسد الفجوة بين الشاشتين السابقتين بإطلاق MAG 272UP X24، التي من المتوقع أن تطرح للبيع في الصين الأسبوع المقبل بسعر 5,499 يوان صيني (حوالي 752 دولارًا). نظرًا للتشابه بين MAG 271QP X24 و MAG 273QP X24، يمكن توقع أن تتبع MAG 272UP X24 نفس النمط.

تجمع الشاشة الجديدة بين دقة 4K (3,840 × 2,160) ومعدل تحديث 240 هرتز. وبالتالي، فإن MAG 272UP X24 تعتبر بديلًا أرخص لشاشة MPG 272URX ومع ذلك، تفتقر الشاشة الجديدة إلى منفذ DisplayPort 2.1 الذي تتمتع به الشاشة الأخرى.

بدلاً من ذلك، تتميز MAG 272UP X24 بمنافذ HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4a الذي يجب أن يستخدم ضغط تدفق العرض (DSC) للوصول إلى دقة 4K ومعدل تحديث 240 هرتز في نفس الوقت. بعبارة أخرى، تعتبر MAG 272UP X24 بديلًا لشاشة ROG Strix XG27UCDMG، التي بدأت آسوس بيعها عالميًا في وقت سابق من هذا الشهر. للأسف، لا يوجد حتى الآن أي معلومات حول توفر MAG 272UP X24 دوليًا.

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