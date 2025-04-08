تكنولوجيا: هاتف OnePlus 13T يتحدى iPhone 16 Pro في سباق الهواتف الرائدة المدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم تكشف OnePlus حتى الآن عن سعر أو موعد إطلاق هاتفها الرائد المدمج القادم، OnePlus 13T، ولكن رئيس الشركة، Louis Lee، بدأ بالفعل بمشاركة تفاصيل عديدة حول تصميم الهاتف.

في أحدث تصريحاته، أكد Lee أن OnePlus 13T لن يأتي بمفتاح “شريط التمرير” الشهير الذي ميّز هواتف OnePlus السابقة. وبدلًا من ذلك، سيضم الهاتف مفتاح اختصار جديد، يبدو من خلال التشويقات الأخيرة أنه سيؤدي وظيفة مشابهة لزر “الإجراء” الموجود في طرازات iPhone الحديثة.

كما أشار Lee إلى جانب آخر مهم في تصميم الهاتف، حيث قارن شاشة OnePlus 13T مع شاشة iPhone 16 Pro، موضحًا أن الهاتف الجديد سيأتي بحواف فائقة النحافة تضاهي تلك الموجودة في هاتف آبل الرائد.

وركّز في حديثه على “التحكم الممتاز في الإطار” الذي يوفره التصميم، بالإضافة إلى الزوايا المستديرة التي تُسهم في تحسين راحة الاستخدام.

ومع ذلك، لم تُظهر صورة المقارنة الحافة السفلية للهاتف، ما يفتح احتمال أن تكون أكثر سُمكًا من باقي الحواف. ورغم عدم كشف Lee عن مواصفات الشاشة بالتفصيل، إلا أن التسريبات السابقة تشير إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED مسطّحة مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K.

تشير التقارير كذلك إلى أن OnePlus 13T سيأتي بمستشعر بصمة بصري قصير المدى، وهيكل معدني أنيق. وعلى مستوى الأداء، أكدت منصة Antutu أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite، إلى جانب 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من تخزين UFS 4.0 فائق السرعة.

من المتوقع أيضًا أن يحمل الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر تليفوتو بتكبير بصري 2x، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 6200 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، من المنتظر إطلاق OnePlus 13T رسميًا في وقت ما من أبريل 2025.

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