شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنقل Gemini 2.5 Pro إلى المعاينة العامة وتقدم حدودًا أعلى للسرعة في AI Studio والان مع تفاصيل الخبر

نقلت جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini 2.5 Pro إلى المعاينة العامة الأسبوع الماضي ، وكانت الشركة قد أطلقت أحدث نموذج رائد للذكاء الاصطناعي الشهر الماضي كمعاينة تجريبية بحدود أسعار محدودة.

أما الآن، فسيحصل مستخدمو واجهة برمجة تطبيقات Gemini أو الذين يصلون إلى النموذج عبر Google AI Studio على حدود أسعار أعلى، كما أعلنت الشركة عن أسعار حدود الأسعار الأعلى، مؤكدةً أنها تحافظ على قدرتها التنافسية.

تم الإعلان عن أسعار Gemini 2.5 Pro

في منشور على مدونتها ، ذكرت جوجل أنها شهدت تبنّيًا مبكرًا لإصدار Gemini 2.5 Pro من قِبل المطورين، ونظرًا لهذا الطلب الكبير، تعمل الشركة الآن على توسيع نطاق وصول نموذج اللغة الكبير (LLM) للمطورين.

وأوضحت أن نموذج الأساس متاح الآن كمعاينة عامة في واجهة برمجة تطبيقات Gemini ضمن Google Studio مع حدود سرعة أعلى.

والجدير بالذكر أن نموذج الذكاء الاصطناعي لم يُصدر بعد على منصة Vertex AI، وقالت الشركة إنه سيُضاف إلى المنصة قريبًا.

بالنسبة للتسعير، يتوفر Gemini 2.5 Pro الآن بمستويين، الأول متاح بحدود سعرية عادية تبلغ 200,000 رمز أو أقل ، أما المستوى الثاني فيُفعّل بمجرد استنفاد المطور للحد الأقصى للسعر العادي وتجاوزه.

ضمن الحد الأقصى للسعر الاعتيادي، سيبلغ سعر جيميني 2.5 برو 1.25 دولار أمريكي لكل مليون رمز إدخال، و10 دولارات أمريكية لكل مليون رمز إخراج ، وتشمل رموز الإدخال النصوص والصور والمقاطع الصوتية والفيديوهات، ويُعدّل سعر الإخراج لرموز الاستدلال.

وبعد تجاوز حد 200,000 رمز، سيُفرض على المطورين رسم قدره 2.5 دولار أمريكى لكل مليون رمز مُدخل، و15 دولارًا أمريكيًا لكل مليون رمز مُخرج.

والجدير بالذكر أن النسخة التجريبية من نموذج جيميني لا تزال مجانية مع حدود رسوم أقل.

وتقول جوجل إن سعر هذا الطراز "تنافسي"، وبمقارنة أسعاره مع منافسيه، يبدو أن طراز Gemini 2.5 Pro أرخص بكثير.

وتُفرض OpenAI، المنافس الرئيسي لجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، رسومًا أعلى على نماذج الاستدلال.

كما يبلغ سعر إدخال نموذج o1 للذكاء الاصطناعي 15 دولارًا أمريكيًا لكل مليون رمز إدخال و60 دولارًا أمريكيًا لكل مليون رمز إخراج، ومع ذلك، تُوفر الشركة رسومًا لرموز الإدخال المُخزنة مؤقتًا وتُفرض رسومًا مُخفّضة قدرها 7.5 دولار أمريكي .