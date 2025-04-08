شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف تصميم آيفون 17 Pro المألوف مع تحسينات كاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف أحدث التسريبات عن أن آيفون 17 Pro وPro Max سيحافظان على المظهر العام لآيفون 16 Pro مع تعديل طفيف في وحدة الكاميرا الخلفية لتكون بلون موحّد مع جسم الهاتف.

وسيعتمد نظام الكاميرا الخلفية على ثلاث مستشعرات بدقة 48‑megapixel لكل من الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع، مع بُعد بؤري يعادل 85 mm ويتراجع الحد الأقصى للتكبير البصري إلى 3.5x مقابل 5x في الجيل السابق، مع توفير تكبير رقمي يصل إلى 7x بدون خسارة عبر تقنية الاقتصاص داخل المستشعر.

يدعم المستشعر التليفوتو الجديد التصوير في الإضاءة المنخفضة بشكل أفضل بفضل قدرته على التقاط مزيد من الضوء، بينما يزداد دقّة كاميرا TrueDepth الأمامية إلى 24‑megapixel بدلاً من 12‑megapixel حاليًا لتعزيز جودة الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

يحسن معالج A19 Pro المبني بتقنية 3 nm من أداء الهاتف وكفاءة استهلاك الطاقة مقارنةً بمعالج A18 Pro في آيفون 16 Pro، ما يساهم في تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة أكبر مع الحفاظ على عمر البطارية.

تنبئ التقارير بأن التغيير الجذري في التصميم قد يؤجل إلى آيفون 19 عام 2027، بينما يركز جيل 17 Pro على تطوير الكاميرا والأداء دون الابتعاد عن الخطوط التصميمية المعروفة.