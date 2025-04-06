تكنولوجيا: تصميم معدني فاخر لبطاقة GeForce RTX 4070 في إصدار Zephyr Sakura Snow X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Zephyr الصينية، المتخصصة في تصنيع وحدات معالجة الرسومات المخصصة، عن إصدار جديد لبطاقة الرسومات GeForce RTX 4070 تحت اسم Sakura Snow X.

وتُعد أبرز مميزات هذه البطاقة الجديدة تصميمها المعدني الفاخر، حيث يأتي الغلاف الخارجي بالكامل مصنوعًا من الألومنيوم باستخدام تقنيات CNC الدقيقة، بما في ذلك قوس I/O المتكامل، وهو ما يُضفي على البطاقة صلابة وأناقة نادرتين في هذا النوع من البطاقات.

تشتهر Zephyr بتركيزها على التصميمات المُدمجة المخصصة لأنظمة SFF (صغيرة الحجم)، وقد أطلقت في وقت سابق إصدار ITX من بطاقة RTX 4070 ضمن سلسلة “First World Form”.

ورغم توفر بطاقات أحدث من حيث المعمارية، إلا أن Zephyr لا تزال تُنتج نماذج مخصصة تُراعي متطلبات معينة قد تُعطى فيها الأولوية للحجم والبنية على حساب الأداء الأقصى.

ويُبرز إصدار Sakura Snow X هذه الفلسفة، إذ يقدم خامات عالية الجودة لا تُستخدم عادة في البطاقات من الفئة المتوسطة. ففي حين تُصنع معظم أكفان التبريد في بطاقات الرسوميات من البلاستيك، أو تحتوي أحيانًا على أجزاء معدنية في النماذج المتقدمة، تعتمد هذه البطاقة كليًا على الألومنيوم المصقول، ما يضفي مظهرًا فخمًا ولمسة هندسية دقيقة.

وتأتي البطاقة بأبعاد 176 × 127 × 41 مم (بدون احتساب القوس)، وهو ما يجعلها متوافقة مع إرشادات NVIDIA الخاصة بعامل الشكل الصغير. ويبدو من الصور أن لون البطاقة أبيض، إلا أن الانعكاسات المعدنية تمنحها مظهرًا رماديًا لامعًا في الإضاءة المختلفة.

أما من حيث المواصفات، فتحتفظ البطاقة بتكوين GeForce RTX 4070 القياسي، بما في ذلك شريحة AD104-250، وعدد 5,888 نواة CUDA، وتردد أساسي يبلغ 1920 ميجاهرتز، مع تردد تعزيز يصل إلى 2475 ميجاهرتز. كما انها تحتوي على ذاكرة GDDR6X بسعة 12 غيغابايت على ناقل 192-بت، وتدعم ثلاثة منافذ DisplayPort بالإضافة إلى منفذ HDMI.

وعلى الرغم من أن RTX 4070 تعود للجيل السابق، إلا أنها لا تزال تحتفظ بقوة تنافسية، حيث لا يقل أداؤها سوى بنسبة 16% فقط عن الجيل الأحدث من معمارية Blackwell.

وقد ساهمت المروحة الكبيرة بقياس 105 مم، إلى جانب التصميم المبتكر للتبريد، في خفض درجات حرارة التشغيل بمقدار 6 درجات مئوية مقارنةً بإصدار Sakura السابق من نفس البطاقة.

تُطرح بطاقة Zephyr GeForce RTX 4070 Sakura Snow X حصريًا على منصات التجارة الإلكترونية الصينية بسعر 4,399 يوان، أي ما يُعادل تقريبًا 605 دولارات أمريكية.

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