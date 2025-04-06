تكنولوجيا: أداء الحواسب المحمولة GeForce RTX 5090 يقترب بشدة من RTX 4070 Ti Super المكتبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت الشركات المصنعة الكبرى مثل Razer وHP في شحن أحدث الحواسب المحمولة المخصصة للألعاب، والمزودة بمعالجات رسومية من نوع GeForce RTX 5090.

وعلى الرغم من أن هذه الشريحة الجديدة تقدم أداءً أعلى بشكل ملحوظ من إصدار Mobile RTX 4090، إلا أن الفجوة بينها وبين نسخة سطح المكتب من RTX 5090 ما تزال كبيرة. في الواقع، يمكن القول إن هذه الفجوة أوسع حتى من تلك التي كانت بين Mobile RTX 4090 ونظيرتها المكتبية.

تُظهر نتائج اختبارات 3DMark أن أداء Mobile RTX 5090 لا يتجاوز نظريًا نسبة مئوية واحدة عن أداء RTX 4070 Ti Super Desktop، وهو ما يُعد مخيبًا للآمال إلى حد ما، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن النسخة المحمولة من RTX 5090 تحتوي على عدد أكبر من أنوية التظليل، وTMUs، وROPs، وأنوية تتبع الأشعة RT، فضلًا عن توترات أعلى مقارنةً بـ RTX 4070 Ti Super المكتبي.

المشكلة الرئيسية تكمن في انخفاض الـ TGP (الطاقة الإجمالية للمعالج الرسومي) بشكل ملحوظ في النسخة المحمولة، مما يؤدي إلى ترددات أقل لوحدة معالجة الرسوميات، تصل إلى نحو نصف تردد النسخ المكتبية.

ونتيجة لذلك، فإن الأداء النظري لا يتجاوز نطاق 30 TFLOPs، في حين تصل النسخة المكتبية من RTX 4070 Ti Super إلى نحو 40 TFLOPs.

ومع ذلك، هناك جانب إيجابي لا يمكن تجاهله: عند تشغيل الألعاب الفعلية بدلاً من الاعتماد على اختبارات الأداء الاصطناعية، يُظهر Mobile RTX 5090 نتائج قوية.

ففي ألعاب مثل Final Fantasy XV، وCyberpunk 2077، وBlack Myth: Wukong، وAlan Wake 2، وعلى إعدادات 4K القصوى، يحقق هذا المعالج أداءً مشابهاً جداً لما يقدمه RTX 4070 Ti Super المكتبي، رغم الفارق الكبير في TGP، وذلك حسب تحليلاتنا.

يُضاف إلى ذلك أن الميزات الجديدة مثل DLSS 4 وMFG لم تُحتسب بعد في هذه الاختبارات، وهي قادرة على توسيع الفجوة لصالح RTX 5090 المحمول.

لذلك، وعلى الرغم من أن الأداء الخام قد يبدو مشابهاً للجيل المكتبي السابق، إلا أن المستخدمين يمكنهم التعويل على كفاءة أعلى في الأداء لكل واط مع Mobile RTX 5090.

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