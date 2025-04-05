تكنولوجيا: Motorola Edge 60 وRazr 60 يتألقان في تسريبات جديدة عقب إطلاق Edge 60 Fusion

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفي Edge 60 Pro وRazr 60 Ultra كأقوى الإصدارات في سلسلتيهما لهذا العام. ومن اللافت أن الشركة لم تُظهر حتى الآن أي مؤشرات على وجود خليفة لهاتف Edge 50 Ultra الذي صدر العام الماضي، مما يرجّح تركيزها على نماذج جديدة كليًا.

وفي المقابل، يبدو أن موتورولا تخطط أيضًا لتقديم نسخ أرخص من الهاتفين الرائدين، وهما Edge 60 وRazr 60. وفي هذا السياق، نشر موقع YTechB مؤخرًا مجموعة من الصور الترويجية لكلا الهاتفين، كاشفًا عن تفاصيل جديدة حول التصميم والمواصفات.

ووفقًا للتسريبات، يتشابه Razr 60 بدرجة كبيرة من حيث الشكل مع الإصدار السابق، دون تغييرات واضحة في التصميم الخارجي.

وقد ظهر الهاتف بالفعل في ثلاث تسريبات أخرى، من بينها واحدة للمسرّب الشهير إيفان بلاس، وتسريبات أخرى من الجهات التنظيمية الصينية مثل 3C وTENAA. وكل الصور التي ظهرت تتطابق في التصميم مع الصور التي نشرها YTechB.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Edge 60 بشاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة ودقة 1220p، تمامًا مثل Edge 60 Pro. أما Razr 60، فيُرجّح أن يُطرح في وقت لاحق من الموسم الجاري، بشاشتين: شاشة خارجية بقياس 3.63 بوصة، وأخرى داخلية قابلة للطي بحجم 6.9 بوصة.

كما تشير الشائعات إلى أن Razr 60 سيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 7400، وهو نفس المعالج الموجود في Edge 60 Fusion الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا. وسيأتي الهاتفان المتوسطا السعر بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطاريات كبيرة تدعم الشحن السلكي واللاسلكي.

حتى الآن، لا تزال الأسعار وتفاصيل التوافر غير مؤكدة، لكن التوقعات تشير إلى أن Edge 60 قد يبدأ بسعر يقارب 380 يورو (نحو 417 دولارًا أمريكيًا)، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.

المصدر