شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليست جيبلي فقط.. ChatGPT يتيح إنشاء ملصقات واتساب باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بإنشاء صور مستوحاة من أسلوب "جيبلي" عبر ChatGPT، يأتي التحديث الجديد للنموذج GPT-4o ليقدّم ما هو أبعد من ذلك، بما في ذلك ميزة إنشاء ملصقات مخصصة يمكن استخدامها عبر تطبيقات المراسلة مثل واتساب وiMessage.

وبحسب المدونة الرسمية لأوبن إيه آي، بات بإمكان المستخدمين توليد صور على هيئة ملصقات بخلفية شفافة، وهي جاهزة للاستخدام مباشرة في تطبيقات الدردشة، ويمكن للمستخدمين تنزيل هذه الملصقات ومشاركتها عبر واتساب أو iMessage على هواتف آيفون، إلى جانب منصات التواصل الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.

وليس هذا فحسب، إذ يمكن رفع صورة شخصية إلى المنصة وطلب تحويلها إلى ملصق بأسلوب "جيبلي" أو غيره من الأنماط الفنية، وتعد هذه الملصقات وسيلة مبتكرة لإضفاء طابع مرِح ومميز على المحادثات اليومية.

كيف تنشئ ملصقات واتساب باستخدام ChatGPT؟

يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية أو متصفحات الويب التوجه إلى تطبيق ChatGPT أو الموقع الرسمي لشات أوبن إيه آي، ثم كتابة طلب أو شكل الملصق الذي تريده، حيث يقوم ChatGPT حينها بإنشاء الملصق المطلوب، ويمكن تحميله واستخدامه فورًا في المحادثات.

ولتحويل صورة إلى ملصق، يكفي رفعها على التطبيق وكتابة عبارة مثل: "حوّل هذه الصورة إلى مجموعة ملصقات بأسلوب Chibi" أو "حوّل هذه الصورة إلى ملصق بخلفية شفافة"، ويقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة الصورة وتحويلها إلى ملصق، مع إمكانية تعديل التصميم حسب الطلب، بعدها يمكن حفظ الصورة ومشاركتها على واتساب أو أي منصة أخرى.

ومع هذه الميزات الجديدة، يواصل ChatGPT توسيع إمكانياته الإبداعية، ليتحول إلى أداة ترفيه وتواصل فعالة تضيف بعدًا جديدًا لتجربة المستخدم اليومية.