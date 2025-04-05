شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هي ميزة "اشترِ لى" الجديدة من أمازون؟ والان مع تفاصيل الخبر

تختبر أمازون ميزة ذكاء اصطناعي جديدة تُمكّن من شراء المنتجات من مواقع إلكترونية أخرى نيابةً عن المستخدمين.

وتم الاعلان عن ميزة "اشترِ لي" وهي متاحة حاليًا في مرحلة تجريبية لمستخدمين محددين عبر تطبيقاتها على نظامي أندرويد وiOS ، وتقول عملاقة التجارة الإلكترونية إنها ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي مدعومة بنماذج ذكاء اصطناعي أصلية وأخرى من جهات خارجية

تستخدم خدمة "اشترِ لي" من أمازون نماذج الذكاء الاصطناعي Nova وClaude

و تأتي هذه الميزة بعد شهر من بدء أمازون عرض منتجات من مواقع إلكترونية أخرى على منصتها في قسم جديد بعنوان "تسوق من مواقع العلامات التجارية مباشرةً".

وتتيح هذه الإضافة، وهي أيضًا في نسختها التجريبية، للمشترين رؤية منتجات لا توفرها شركة التجارة الإلكترونية العملاقة ، إذا فضّل المستخدم شراء المنتج، فسيتم إعادة توجيهه إلى موقع العلامة التجارية.

الآن، مع ميزة "اشترِ لي"، تُخفِّف أمازون من تعقيد تجربة التسوق من خلال نشر وكيل ذكاء اصطناعي يشتري المنتج تلقائيًا، مما يُجنِّب المستخدم مغادرة التطبيق ، والجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة حاليًا لمستخدمين محددين في الولايات المتحدة على عدد محدود من المنتجات عبر تطبيقات Android وiOS.

ولاستخدام هذه الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيتعين على المستخدمين البحث عن المنتجات غير المتوفرة على أمازون والتي تظهر عليها علامة "تسوق من مواقع العلامات التجارية مباشرةً" ، بمجرد ضغط المستخدم على منتج ما، سيتم نقله إلى صفحة تفاصيل المنتج داخل التطبيق، حيث يمكنه الاطلاع على المعلومات ذات الصلة لمعرفة المزيد عنه.

وإذا قرر المستخدم شراء المنتج، يمكنه الضغط على زر "اشترِ لي" في الصفحة ، وسيُعيد هذا توجيه المستخدم إلى صفحة إتمام عملية الشراء على أمازون، حيث يمكنه تأكيد عنوان التسليم والضرائب ورسوم الشحن وطريقة الدفع ، بعد ذلك، يتولى وكيل الذكاء الاصطناعي عملية الشراء.

تُشير الشركة إلى أن الوكيل ويُرسل اسم المستخدم وعنوانه وتفاصيل الدفع بشكل آمن إلى موقع الطرف الثالث.