شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 27 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى مدارها من كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت سبيس إكس 27 قمرًا صناعيًا من أقمار ستارلينك الصناعية المخصصة للإنترنت إلى مدار أرضي منخفض من كاليفورنيا، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل مركبة ستارلينك من قاعدة فاندنبرج الفضائية، وبعد أكثر من ثماني دقائق بقليل، هبطت المرحلة الأولى من الصاروخ على متن مركبة سبيس إكس المتمركزة في المحيط الهادئ.

وفقا لما ذكره موقع "space"، كانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط الخامسة لهذا الصاروخ المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف الشركة للمهمة، ونشرت المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 أقمار ستارلينك الصناعية بعد حوالي ساعة من الإقلاع.

جاء إطلاق الليلة عقب إطلاق سبيس إكس المزدوج، عندما أطلقت الشركة دفعة أخرى من أقمار ستارلينك، بالإضافة إلى مهمة رواد الفضاء الخاصة "فرام 2"، وهي أول رحلة فضائية بشرية تدور حول قطبي الأرض.

وأطلقت سبيس إكس حتى الآن 38 مهمة فالكون 9 خلال عام 2025، خُصص حوالي ثلثيها لبناء كوكبة ستارلينك العملاقة.

تُعد ستارلينك أكبر شبكة أقمار صناعية تم تجميعها على الإطلاق، حيث تضم حاليًا أكثر من 7100 مركبة فضائية عاملة، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.

