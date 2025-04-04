شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل حظر تيك توك.. YouTube Shorts يستغل الأزمة ويطلق أداة منافسة للتطبيق الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار منافسة YouTube Shorts مع تطبيق TikTok ، تُعلن المنصة عن ميزات جديدة قادمة لمساعدة منشئي المحتوى على نشر مقاطع فيديو قصيرة جذابة، وسيحصل منشئو المحتوى على محرر فيديو مُحسّن، وإمكانية إنشاء ملصقات بالذكاء الاصطناعي، وميزة تُزامن المحتوى مع إيقاع الأغنية، وقوالب مُحسّنة، وغيرها من المزايا.

السبب وراء إطلاق هذه المزايا الآن

يأتي إطلاق الأدوات الجديدة قبل أيام قليلة من الموعد النهائي لحظر TikTok في 5 أبريل.

ونظرًا لتوقيت الإعلان، يُرجّح أن يتطلع YouTube إلى جذب منشئي المحتوى إلى منصته والاستفادة من الفراغ المُحتمل الذي قد يُخلفه TikTok في حال واجه حظرًا في الولايات المتحدة.

يقول يوتيوب إن محرر الفيديو الجديد والمحسّن سيسمح للمستخدمين بتعديل توقيت كل مقطع بسهولة، ونقل المقاطع أو إزالتها لإنشاء نسخة أولية، وإضافة موسيقى أو نص مؤقت، ومعاينة فيديوهاتهم القصيرة للتأكد من أنها تروي القصة بالطريقة التي يريدونها.

ويخطط يوتيوب لطرح تحديثات تحرير إضافية في المستقبل، وتشير الشركة إلى أن محرر الفيديو المحسّن كان من أبرز طلبات منشئي فيديوهات Shorts.

يشتهر تيك توك بأدوات تحرير قوية، لذا من المنطقي أن يمنح يوتيوب منشئيه إمكانية الوصول إلى المزيد من هذه الأدوات، بالإضافة إلى ذلك، يُعد إطلاق محرر الفيديو المحسّن أمرًا مهمًا، حيث يُقال إن ميتا على بُعد أسابيع من إصدار تطبيق "Edits" الذي يُزعم أنه ينافس تطبيق CapCut من بايت دانس.

أما بالنسبة لملصقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، فسيتمكن المبدعون من إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام رسالة نصية بسيطة.

كما ستتيح خدمة YouTube Shorts للمبدعين إضافة ملصقات صور إلى فيديوهاتهم، وعلى سبيل المثال، سيتمكن المبدعون من مشاركة خيارات مختلفة لاستلهام أفكار جديدة للأزياء من خلال تحميل الصور من ألبوم الكاميرا وتحويلها إلى ملصقات صور.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المبدعون قريبًا من اختيار أغنية وضبط مقاطعهم تلقائيًا لتتوافق مع إيقاعها. قبل ذلك، كان على المبدعين مزامنة المقاطع يدويًا مع الأغاني.

تبدو هذه الميزة مشابهة لأداة "Beats" في تطبيق CapCut، التي تُزامن الموسيقى تلقائيًا مع المقاطع.