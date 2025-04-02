شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حسابك اتحظر على واتساب.. اعرف إزاى ترجعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم واتساب بفحص الحسابات باستمرار وحظر الحسابات التي تُخالف شروطه وأحكامه، ففي فبراير 2025 وحده، حظرت المنصة أكثر من 9,967,000 حساب هندي لمشاركتها في رسائل مزعجة ورسائل جماعية وغيرها من الانتهاكات.

وفي الواقع، حظر واتساب 1.4 مليون حساب بشكل استباقي حتى قبل تلقي بلاغات المستخدمين، وبينما ينصح واتساب المستخدمين بتجنب مثل هذه الأنشطة، إلا أن هناك حالات تُحظر فيها الحسابات عن طريق الخطأ أو عن غير قصد.

ويحظر واتساب الحسابات التي تُخالف شروطه وأحكامه للحفاظ على سلامة المنصة وأمانها، وبينما تحدث معظم عمليات الحظر بعد بلاغات المستخدمين ضد حسابات أخرى، يحظر واتساب أيضًا الحسابات التي يُكتشف أنها تُخالف شروطه بشكل استباقي باستخدام أنظمة آلية، وتكتشف هذه الأنظمة هذه الأنشطة وتتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة الاستخدام.



واتساب

ومن الأسباب الشائعة للحظر إرسال رسائل مزعجة أو جماعية باستخدام تطبيقات خارجية غير مصرح بها، وانتهاك خصوصية المستخدم بإضافة أشخاص إلى مجموعات دون موافقتهم أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها، واستخدام إصدارات معدلة من واتساب مثل واتساب جي بي أو واتساب بلس.

بالإضافة إلى ذلك، قد يُحظر مستخدمو واتساب من المنصة بسبب الإفراط في إعادة توجيه الرسائل، أو نشر معلومات مضللة، أو الانخراط في أنشطة احتيالية، أو مشاركة خطاب كراهية ومحتوى غير قانوني.

ماذا تفعل إذا تم حظر حساب واتساب الخاص بك؟

إذا تم حظر حساب واتساب الخاص بك، فإن الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كان ذلك بسبب انتهاك سياسات واتساب، يمكنك قراءة سياسات واتساب بالانتقال إلى إعدادات واتساب > المساعدة > الشروط وسياسة الخصوصية.

إذا كنت تعتقد أن حسابك قد حُظر عن طريق الخطأ، يمكنك تقديم طلب مراجعة باتباع الخطوات التالية:

- افتح واتساب، وسترى إشعارًا يفيد بحظر حسابك.

- انقر على "طلب مراجعة" داخل التطبيق.

- أدخل رمز التسجيل المكون من 6 أرقام الذي أُرسل إليك عبر رسالة نصية قصيرة للتحقق من رقمك.

- بعد التحقق، أرسل طلب المراجعة.

- يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل لدعم طلبك، موضحًا سبب اعتقادك أن الحظر كان عن طريق الخطأ.

- في هذه الأثناء، يمكنك أيضًا التواصل مع دعم واتساب عبر البريد الإلكتروني إذا لم تتمكن من طلب مراجعة عبر التطبيق.

لإرسال طلب عبر البريد الإلكتروني:

- اكتب بريدًا إلكترونيًا إلى دعم واتساب على [email protected].

- في البريد الإلكتروني، اذكر رقم هاتفك، بما في ذلك رمز الدولة، واشرح أن حسابك قد حُظر.

بمجرد إرسال طلبك، سيتحقق واتساب من المشكلة ويُعلمك بإمكانية استعادة حسابك. مع ذلك، يُرجى العلم أنه إذا قررت واتساب أن حسابك قد حُظر بسبب انتهاك خطير، فسيظل الحظر دائمًا.

كيفية تجنب الحظر على واتساب

من الأفضل دائمًا تجنب الحظر باتباع شروط خدمة واتساب، لتجنب الحظر، اتبع هذه الإرشادات الأساسية:

- لا ترسل رسائل جماعية أو ردودًا آلية باستخدام تطبيقات خارجية، يحظر واتساب بشدة الرسائل الجماعية والردود الآلية وأنشطة الروبوتات.

- اطلب الإذن دائمًا قبل إضافة أي شخص إلى أي مجموعة، إذا قام شخص ما بحذف نفسه من المجموعة، فلا تعيد إضافته مرارًا وتكرارًا، وإلا فقد يتخذ واتساب إجراءً ضدك، لا تراسل الأشخاص الذين طلبوا منك التوقف عن التواصل معهم.

- تجنب استخدام إصدارات واتساب الخارجية، مثل واتساب جي بي أو واتساب بلس، هذه التطبيقات غير مصرح بها وقد تؤدي إلى حظر دائم لحسابك.

- قلل من إعادة توجيه الرسائل للحد من المعلومات المضللة. شارك المعلومات الموثوقة فقط وتجنب إعادة توجيه الرسائل بشكل مفرط.

- والأهم من ذلك، تجنب مشاركة المعلومات الكاذبة أو خطاب الكراهية أو المحتوى غير القانوني. قد يؤدي الانخراط في أنشطة مضايقة أو انتحال شخصية أو مضللة إلى الحظر.