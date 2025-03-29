شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة مهمة يفتقدها مستخدمى آيفون فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع مستخدمو iPhone الأوروبيون أخيرًا لتجربة ميزات Apple Intelligence التي طال انتظارها مع تحديث iOS 18.4 القادم، لكن لازالت ميزة iPhone Mirroring غير متوفرة في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أنه على الرغم من إطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي، ستظل القدرة على عرض جهاز iPhone والتحكم فيه بسلاسة من جهاز Mac غير متاحة للمستخدمين في المنطقة.

هذه ليست المرة الأولى التي تؤثر فيها لوائح الاتحاد الأوروبي على ميزات برامج Apple، فعندما أُعلن عن نظام iOS 18، وقد صرّحت الشركة بأن ميزة Apple Intelligence لن تكون متاحة في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف تنظيمية.

والآن، حتى مع وصول iOS 18.4 إلى مرحلة الإصدار المُرشّح - وهي مرحلة الاختبار النهائية قبل الإطلاق الرسمي - وتقديمه ميزة Apple Intelligence لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، لا تزال ميزة iPhone Mirroring قيد التطوير.

و تُوفّر ميزة iPhone Mirroring طريقةً سهلةً للتفاعل مع جهاز iPhone من جهاز Mac، مما يسمح لك بإدارة الإشعارات، والرد على الرسائل، أو حتى تشغيل التطبيقات دون الحاجة إلى استخدام هاتفك.

وأكدت شركة آبل، أن استمرار عدم توفر التطبيق إلى "عدم اليقين التنظيمي" الناجم عن قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو تشريع أوروبي مُصمم لتعزيز المنافسة في القطاع الرقمي.

وتجادل آبل بأن "متطلبات التوافق التشغيلي" لقانون الأسواق الرقمية قد تُجبرها على المساس بأمن وسلامة منتجاتها، مما يُعرّض المستخدمين للخطر.

ومن المثير للاهتمام أن الشركة لم توضح بشكل كامل سبب إمكانية إطلاق Apple Intelligence في الاتحاد الأوروبي، في حين أن ميزة iPhone Mirroring تواجه هذه العقبات التنظيمية.

وتُضاف إلى قائمة الميزات التي لن تصل إلى الاتحاد الأوروبي مع هذا التحديث ميزة SharePlay Screen Sharing، التي تتيح للمستخدمين مشاركة شاشاتهم أثناء مكالمات FaceTime.

يُشكّل هذا الوضع تباينًا في الآراء بين مستخدمي هواتف iPhone في الاتحاد الأوروبي. فبينما سيحصلون على ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، إلا أن استمرار غياب ميزة انعكاس شاشة iPhone.

ويُسلّط هذا الضوء على التحديات التي تواجهها شركات التكنولوجيا عندما تضطر إلى الالتزام بأدوار مختلفة في مناطق مختلفة.