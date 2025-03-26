شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بتكوين" ترتفع قليلا وسط تداولات محدودة مع ترقب تأثير الرسوم التجارية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر العملة الرقمية الأكبر في العالم "بتكوين" قليلاً في تداولات محدودة النطاق، اليوم الأربعاء، حيث سعى المستثمرون للحصول على وضوح بشأن الرسوم التجارية الأمريكية المرتقبة، وسط مخاوف من أن الارتفاع الأخير قد يكون "فخًا صعوديًا".

وارتفعت العملة الرقمية الأكبر في العالم بمقدار 87,284.50 دولار أمريكي؛ بحسب ما نشره موقع (كوين ديسك) المختص في العملات الرقمية.

ويترقب المشاركون فى السوق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة التى من المقرر أن تبدأ في 2 أبريل، والتي تستهدف شركاء تجاريين محددين للولايات المتحدة.

في البداية، كانت التوقعات تشير إلى فرض رسوم واسعة النطاق، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى نهج أكثر انتقائية، يركز على الدول التي تشهد اختلالات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة.

وقد كانت حساسية سوق العملات الرقمية للتطورات الجيوسياسية واضحة، حيث ارتبطت تحركات سعر "بتكوين" بشكل وثيق بالأخبار المتعلقة بالسياسات التجارية.

وعلى سبيل المثال، قفزت "بتكوين" فوق 88,500 دولار في بداية الأسبوع بعد تقارير إعلامية تشير إلى توقعات باتباع ترامب نهجًا مدروسًا في فرض الرسوم الجمركية الجديدة.

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن "بيتكوين" قد تواجه مقاومة عند مستوى 90 ألف دولار، ويخشى المستثمرون أن الارتفاع الأخير قد يكون "فخًا صعوديًا".

ويعد الفخ الصعودي هو إشارة كاذبة، حيث يرتفع السعر بشكل مؤقت، مما يجعل المستثمرين يعتقدون أن هناك اتجاهًا صعوديًا قادمًا، ولكن بعد ذلك ينخفض السعر بسرعة، مما يتسبب في خسائر لأولئك الذين اشتروا خلال الارتفاع.

أما بالنسبة للعملات الرقمية الأخرى، فقد أظهرت معظمها تحركات هامشية في ظل مزاج حذر، حيث ارتفعت العملة الرقمية الثانية في العالم "إيثيريوم"، بنسبة 0.2% إلى 2,052.69 دولار أما العملة الرقمية الثالثة "اكس ار بي" فقد زادت بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.4485 دولار.

كما ارتفعت "سولانا" بنسبة 1.7%، بينما زادت "كاردانو" بنسبة 0.4%، وقفزت "بوليغون" بنسبة 7.8% وفيما يتعلق بالعملات الميمية، ارتفعت "دوجكوين" بنسبة 3.5%، بينما زادت عملة ترامب "$TRUMP" بنسبة 0.7%.