تكنولوجيا: شاومي تتجه لإطلاق Xiaomi 15S Pro في أبريل مع معالج XRING وكاميرا Leica

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإطلاق العالمي لـ Xiaomi 15 وXiaomi 15 Ultra في بداية الشهر، يبدو أن Xiaomi تتجه بالفعل نحو جهاز آخر ضمن السلسلة. من المتوقع أن يحمل هذا الهاتف اسم Xiaomi 15S Pro، ويظهر أنه يستعد للظهور قريبًا.

وفقًا لما شاركه كارتيكي سينغ، يبدو أن مدير برمجيات في Xiaomi قد نشر “عن طريق الخطأ” صورة عينة التقطت بجهاز Xiaomi 15S Pro في منشور على Weibo تم حذفه لاحقًا. رغم أن الصورة نفسها لا تكشف الكثير، فإنها تؤكد ظاهريًا تقارير عن وجود هذا الهاتف الرائد واقتراب إطلاقه.

يُفترض أن Xiaomi 15S Pro يتم تجهيزه للكشف عنه قريبًا، حيث تشير مصادر صينية متعددة إلى إصدار في أبريل، ربما في وقت مبكر من الأسبوع الثاني من الشهر. ويزعم مصدر آخر أنه سيُطلق جنبًا إلى جنب مع جهاز لوحي فاخر جديد، يُتوقع أن يكون Xiaomi Pad 7 Max بقياس 14 بوصة.

تظل معظم تفاصيل Xiaomi 15S Pro غامضة، لكن يُعتقد أنه سيتشابه إلى حد كبير في التصميم مع Xiaomi 15 وXiaomi 15 Pro. التغيير الرئيسي قد يكون في استخدام معالج داخلي من تطوير Xiaomi يحمل العلامة التجارية “XRING”. ووفقًا لما يتردد، سيحتفظ الـ 15S Pro بنفس الكاميرا الموجودة في Xiaomi 15 Pro، مع استمرار التعاون مع Leica لتقديم عدسات متميزة.

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