شكرا لمتابعة خبر عن تقنيات حديثة لحساب أعداد الزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يواصل المسجد الحرام تطبيق أحدث التقنيات من أجل العمل بكفاءة، حيث تعتمد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أنظمة ذكية لقياس عدد الزوار والمعتمرين داخل الحرم.

وتشمل هذه التقنيات حساسات إلكترونية مثبتة أعلى الأبواب، تقوم بعدّ الداخلين والخارجين بدقة، إضافةً إلى سجاد ذكي أمام الأبواب يساعد أيضا في معرفة عدد الزوار.

ومن خلال هذه التقنية، سيتم التمكن من تحليل البيانات بشكل دوري، مما يساهم في تحسين الخطط الإستراتيجية لإدارة الحشود، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الزائرين.