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تقنيات حديثة لحساب أعداد الزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.. فيديو

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تقنيات حديثة لحساب أعداد الزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - يواصل المسجد الحرام تطبيق أحدث التقنيات من أجل العمل بكفاءة، حيث تعتمد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على أنظمة ذكية لقياس عدد الزوار والمعتمرين داخل الحرم.

وتشمل هذه التقنيات حساسات إلكترونية مثبتة أعلى الأبواب، تقوم بعدّ الداخلين والخارجين بدقة، إضافةً إلى سجاد ذكي أمام الأبواب يساعد أيضا في معرفة عدد الزوار.

ومن خلال هذه التقنية، سيتم التمكن من تحليل البيانات بشكل دوري، مما يساهم في تحسين الخطط الإستراتيجية لإدارة الحشود، وتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع الزائرين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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