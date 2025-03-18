تكنولوجيا: ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA 

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعتبر جهاز ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA من أحدث الأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم المحمول. فيما يلي مراجعة تفصيلية للجهاز:

المواصفات الفنية:

المعالج: يعمل الجهاز بمعالج AMD Ryzen™ AI MAX+ 390 بسرعة 3.2 جيجاهرتز (ذاكرة تخزين مؤقت 64 ميجابايت، تصل إلى 5.0 جيجاهرتز، 12 نواة، 24 خيط معالجة)؛ مع وحدة معالجة عصبية AMD XDNA™ NPU تصل إلى 50 تيرافلوب.

الذاكرة: مزود بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 32 جيجابايت بسرعة 8000 ميجاهرتز، مما يضمن أداءً سلسًا في التطبيقات والألعاب الثقيلة.

التخزين: يحتوي على قرص SSD من نوع M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 بسعة 1 تيرابايت، مما يوفر سرعات قراءة وكتابة عالية.

الشاشة: شاشة بحجم 13.4 بوصة بدقة 2.5K (2560 × 1600) بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، تدعم تقنية ROG Nebula Display، مع معدل تحديث 180 هرتز، وتغطية كاملة لطيف ألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

المنافذ: يتضمن الجهاز مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك منفذي USB 4.0 بسرعة 40 جيجابت في الثانية، منفذ HDMI 2.1، منفذ USB-A 3.2 Gen 2، وقارئ بطاقات microSD.

الأداء:

بفضل معالج AMD Ryzen AI Max+ 395 ووحدة معالجة الرسوميات Radeon 8060S، يقدم الجهاز أداءً ممتازًا ينافس البطاقات الرسومية المنفصلة مثل RTX 4070 Laptop. هذا يجعله مناسبًا للألعاب الحديثة والتطبيقات الاحترافية مثل تحرير الفيديو والتصميم الجرافيكي.

التصميم والبناء:

يتميز الجهاز بتصميم أنيق ومتين مصنوع من الألمنيوم، مع نافذة شفافة في الجزء الخلفي تعرض بعض المكونات الداخلية مع إضاءة RGB. يبلغ وزنه حوالي 1.3 كجم، مما يجعله سهل الحمل والاستخدام كجهاز لوحي أو حاسوب محمول بفضل لوحة المفاتيح القابلة للفصل.

التبريد:

تم تحسين نظام التبريد في هذا الإصدار باستخدام غرفة تبخير محسّنة ومراوح أكبر، مما يساعد في الحفاظ على درجات حرارة مناسبة أثناء الاستخدام المكثف.

البطارية:

يتميز جهاز ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA ببطارية بسعة 70 واط ساعة، مما يعزز من قدرته على الاستخدام المحمول، بالإضافة إلى ذلك تم تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المعالج ووحدة معالجة الرسوميات، مما يساهم في إطالة عمر البطارية. ومع ذلك، قد يختلف عمر البطارية الفعلي بناءً على الاستخدام الفردي وإعدادات الجهاز.

الخلاصة:

يُعد ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز محمول يجمع بين الأداء القوي والتصميم المرن. سواء كنت لاعبًا محترفًا أو مصممًا أو مستخدمًا يبحث عن جهاز متعدد الاستخدامات، فإن هذا الجهاز يقدم ميزات متقدمة تلبي احتياجاتك.

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ROG Elite

ROG Elite هي برنامج الولاء والمكافئات من ASUS ROG من خلال الانضمام إلى برنامج ROG Elite، يمكن للأعضاء الوصول إلى العديد من المزايا، بما في ذلك:

– عروض وخصومات حصرية: قد يحصل الأعضاء على عروض خاصة، ودخول مبكر إلى المبيعات، وخصومات حصرية على منتجات ROG.

– فعاليات خاصة بالأعضاء: يمكن للأعضاء حضور فعاليات خاصة مثل البطولات أو حفلات إطلاق المنتجات، وغالبًا ما تشمل هدايا ونشاطات مجتمعية.

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