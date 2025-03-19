تكنولوجيا: سوني تطوّر مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجح مستشعر Samsung’s ISOCELL HP9 بدقة 200 ميجابكسل في تعزيز قدرات كاميرات Periscope، حيث ظهر لأول مرة في هاتف Vivo X100 Ultra، ثم استُخدم في X200 Pro وXiaomi 15 Ultra، ومن المتوقع أن يصل قريبًا إلى Vivo X200 Ultra.

بالمثل، استُخدم مستشعر ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل في الكاميرا الرئيسية لهاتف Samsung Galaxy S25 Ultra.

يعد هذا المستشعر من النوع 1/1.3. وفقًا لشائعات جديدة قادمة من الصين، تعمل سوني حاليًا على تطوير مستشعر 200 ميجابكسل خاص بها، مخصص للاستخدام في الكاميرات الرئيسية للهواتف الذكية الرائدة التي ستُطرح في وقت لاحق من هذا العام.

ورغم أنه قد لا يتفوق على إمكانيات Samsung ISOCELL 9500 أو Snapdragon 8 من حيث قدرات امتصاص الضوء، إلا أن هذا التطوير يمثل خطوة مهمة لتعزيز المنافسة في سوق مستشعرات الهواتف الذكية.

للأسف، لم تظهر بعد أي تفاصيل إضافية حول المستشعر الجديد من سوني، لكن من المشجع رؤية الشركة تعمل بجد لمنافسة مستشعرات سامسونج. فكلما زادت الخيارات المتاحة لمصنّعي الهواتف الذكية، انعكس ذلك إيجابيًا على المستهلكين في النهاية.

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