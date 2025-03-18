تكنولوجيا: HP تكشف عن الحاسب المصغر EliteDesk 8 Mini G1i AI بمعالجات Intel Core Ultra 9 واتصال شامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HP جهاز EliteDesk 8 Mini G1i، وهو حاسوب مكتبي صغير مصمم خصيصًا للمستخدمين المحترفين والعاملين عن بُعد. يُعد هذا الجهاز خيارًا مثاليًا لمن يفضلون الأجهزة المدمجة ذات الأداء القوي. يعتمد الجهاز على أحدث معالجات Intel Core Ultra، التي تتضمن وحدة معالجة عصبية مدمجة (NPU) قادرة على تقديم أداء يصل إلى 13 تريليون عملية في الثانية (TOPS).

يتميز EliteDesk 8 Mini G1i بتصميم مرن وصغير الحجم بأبعاد (17.7 × 18.1 × 3.4 سم) ووزن 1.42 كجم فقط، مما يجعله سهل الاستخدام في بيئات المكاتب المختلفة والإعدادات عن بُعد. يدعم الجهاز الاتصال بكابل واحد من خلال شاشات HP المتوافقة.

من حيث الأداء، يدعم الجهاز معالجات Intel Core Ultra بقوة 35 واط و65 واط، وصولاً إلى الطراز القوي Intel Core Ultra 9/Q870 مع تقنية Intel vPro Enterprise. يأتي مزودًا برسوميات Intel UHD مدمجة، ويمكنه تشغيل ما يصل إلى ست شاشات مستقلة عبر بطاقة HP Video Port Extender Graphics الاختيارية المرنة.

يمكن للمستخدمين تهيئة الجهاز بذاكرة DDR5 تصل إلى 64 جيجابايت (بسرعة 5600 ميجاهرتز/ثانية)، وثلاث فتحات تخزين داخلية M.2 PCIe NVMe Gen4 SSD بسعة تصل إلى 6 تيرابايت. يوفر EliteDesk 8 Mini G1i خيارات اتصال واسعة، تشمل لوحة أمامية تضم منفذ USB Type-C SuperSpeed (20 جيجابت/ثانية، 15 واط PD)، ومنفذين USB Type-A SuperSpeed (10 جيجابت/ثانية)، ومقبس صوتي مدمج. في الخلف، يحتوي على منفذ RJ-45 Ethernet، وThunderbolt 4 مع وضع Alt ومدخل طاقة 100 واط، ومنفذين إضافيين USB Type-A SuperSpeed (10 جيجابت/ثانية، مع دعم إيقاظ لوحة المفاتيح)، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذي DisplayPort 2.1 (HBR3)، ومنفذين مرنين قابلين للتخصيص يدعمان خيارات توسعة مثل USB إضافي، أو شاشة، أو منفذ تسلسلي، أو بطاقات شبكة.

يتمتع الحاسوب الصغير بحماية مادية لهيكله عبر تقنية HP Tamper Lock ومستشعر التسلل. كما يعزز حزمة HP Wolf Security الحماية عبر BIOS، ونظام التشغيل، والتطبيقات.

يأتي EliteDesk 8 Mini G1i مثبتًا مسبقًا بنظام Windows 11 Pro، ومتوفر مع خيارات محولات طاقة تتراوح بين 90 واط و180 واط. ستعلن HP عن تفاصيل التسعير والتوفر مباشرة عبر قنوات البيع الرسمية الخاصة بها.

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