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شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من جمع البيانات.. كوريا الجنوبية توقف استخدام "ديب سيك" الصيني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أنها أوقفت استخدام تطبيق "ديب سيك" الصيني للذكاء الاصطناعي في البلاد.
وبررت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية قرارها بسبب المخاوف المتعلقة بممارسات جمع البيانات التي يعتمدها التطبيق.
وقالت اللجنة إنه تم تعليق الخدمة المحلية لتطبيق ديب سيك في الساعة 6 من مساء السبت (0900 بتوقيت جرينيتش)، وأن التطبيق سيعود للعمل بعد "إجراء التحسينات والتعديلات" وفقا لقوانين حماية المعلومات الشخصية في البلاد.
وبحسب لجنة حماية المعلومات الشخصية، فإن ديب سيك تتعاون حاليًا بنشاط مع سلطة حماية البيانات.
وبررت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية قرارها بسبب المخاوف المتعلقة بممارسات جمع البيانات التي يعتمدها التطبيق.
وقالت اللجنة إنه تم تعليق الخدمة المحلية لتطبيق ديب سيك في الساعة 6 من مساء السبت (0900 بتوقيت جرينيتش)، وأن التطبيق سيعود للعمل بعد "إجراء التحسينات والتعديلات" وفقا لقوانين حماية المعلومات الشخصية في البلاد.
وبحسب لجنة حماية المعلومات الشخصية، فإن ديب سيك تتعاون حاليًا بنشاط مع سلطة حماية البيانات.
التحذير الأمريكي من ديب سيك
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، أن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني منخفض التكلفة "ديب سيك" هو بمثابة "جرس إنذار" للشركات الأمريكية، بعد أن تسبب إطلاق التطبيق الصيني بتراجع كبير في أسهم شركات التكنولوجيا العالمية.
وقال ترامب خلال مؤتمر للحزب جمهوري في ميامي "نأمل أن يكون إطلاق +ديب سيك+ للذكاء الاصطناعي من شركة صينية بمثابة جرس إنذار لحاجة صناعاتنا إلى التركيز الحاد على المنافسة للفوز".
وأظهر روبوت الدردشة الذي طورته شركة "ديب سيك" الناشئة التي تتخذ من مدينة هانغتشو في شرق الصين مقرا لها، قدرة على منافسة شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مقابل استثمارات بسيطة.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، وبعد تنصيبه لولاية ثانية، عن مشروع بقيمة 500 مليار دولار لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بقيادة مجموعة "سوفت بانك"اليابانية وشركتي "أوبن آي" و"تشات جي بي تي" الأمريكيتين.
خسر أغنى 500 شخص في العالم بقيادة جينسن هوانج المؤسس المشارك لشركة "إنفيديا" رقمًا ضخمًا في وقت بسيط فيما يشبه ظاهرة الدومينو بتوالي السقوط المدوي.
ووفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية فقد خسر أغنى أثرياء العالم ما مجموعه 108 مليارات دولار خلال الساعات الأخيرة فقط، حيث أدت عمليات البيع التي تقودها التكنولوجيا المرتبطة بمطور الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سييك" إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية وهبوط ثروة الملياديرات.
وقال ترامب خلال مؤتمر للحزب جمهوري في ميامي "نأمل أن يكون إطلاق +ديب سيك+ للذكاء الاصطناعي من شركة صينية بمثابة جرس إنذار لحاجة صناعاتنا إلى التركيز الحاد على المنافسة للفوز".
ديب سيك يربك أمريكا
وأظهر روبوت الدردشة الذي طورته شركة "ديب سيك" الناشئة التي تتخذ من مدينة هانغتشو في شرق الصين مقرا لها، قدرة على منافسة شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية مقابل استثمارات بسيطة.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، وبعد تنصيبه لولاية ثانية، عن مشروع بقيمة 500 مليار دولار لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بقيادة مجموعة "سوفت بانك"اليابانية وشركتي "أوبن آي" و"تشات جي بي تي" الأمريكيتين.
خسائر عملاقة بسب ديب سيك
خسر أغنى 500 شخص في العالم بقيادة جينسن هوانج المؤسس المشارك لشركة "إنفيديا" رقمًا ضخمًا في وقت بسيط فيما يشبه ظاهرة الدومينو بتوالي السقوط المدوي.
ووفق ما أوردت شبكة بلومبرج الأمريكية فقد خسر أغنى أثرياء العالم ما مجموعه 108 مليارات دولار خلال الساعات الأخيرة فقط، حيث أدت عمليات البيع التي تقودها التكنولوجيا المرتبطة بمطور الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سييك" إلى انخفاض المؤشرات الرئيسية وهبوط ثروة الملياديرات.