تكنولوجيا: Windows 11 يدمج هاتف آيفون في قائمة ابدأ لنقل الملفات والرسائل والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ العام الماضي، أتاح إصدار Windows 11 Beta للمستخدمين إمكانية دمج هواتف اندرويد الذكية في الحافة اليمنى من قائمة ابدأ. ومع التحديث الجديد Beta 4805، وسّعت مايكروسوفت هذه الميزة لتشمل هواتف أبل، مثل iPhone 16.

لتجربة هذه الوظيفة، يحتاج المستخدمون إلى تثبيت أحدث إصدار من Windows 11، ثم النقر على الزر المخصص داخل قائمة ابدأ. بعد إقران الهاتف، تعرض القائمة نسبة البطارية المتبقية وقوة إشارة الهاتف، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل مباشرةً من نفس الواجهة.

الميزة الأبرز في هذا التحديث هي القدرة على نقل الملفات مباشرة إلى هواتف آيفون أو اندرويد من خلال زر مخصص داخل قائمة ابدأ. يتم إرسال الملفات لاسلكيًا عبر شبكة Wi-Fi، بطريقة مشابهة لميزة AirDrop الخاصة بأبل.

وبالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في استخدام هذه الخاصية، يمكنهم تعطيل تكامل الهاتف الذكي من خلال إعدادات النظام ضمن قسم التخصيص.

ومع ذلك، يتطلب تشغيل الميزة أن يدعم الحاسب تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة وأن يكون مرتبطًا بحساب مايكروسوفت. كما يجب تثبيت إصدار تطبيق رابط الهاتف 1.24121.30.0.

حتى الآن، لم تؤكد مايكروسوفت موعد الإطلاق الرسمي لهذه الميزة في الإصدار النهائي من Windows 11، لكنها لا تزال قيد الاختبار حاليًا ضمن النسخة التجريبية.

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