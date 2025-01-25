علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: آبل تكشف أرقام إقبال عالية على تحديثات iOS 18 و iPadOS 18

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: آبل تكشف أرقام إقبال عالية على تحديثات iOS 18 و iPadOS 18 1/2
  • تكنولوجيا: آبل تكشف أرقام إقبال عالية على تحديثات iOS 18 و iPadOS 18 2/2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت آبل مؤخرًا عن أرقام إقبال المستخدمين على تحديثات iOS 18 و iPadOS 18، حيث أظهرت الأرقام أن 76% من أجهزة آيفون التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية تعمل حالياً بنظام iOS 18. بينما 19% منها على نظام iOS 17، و5% فقط على إصدارات سابقة. أما بالنسبة لجميع أجهزة آيفون قيد الاستخدام، فإن 68% تعمل بنظام iOS 18، و19% على iOS 17، و13% على إصدارات سابقة.

وبالنسبة لأجهزة آيباد، فإن 63% من الأجهزة التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية تعمل بالفعل بنظام iPadOS 18، مقارنة بـ 27% تعمل بنظام iPadOS 17 و10% تعمل بإصدارات سابقة. أما بالنسبة لجميع أجهزة آيباد قيد الاستخدام، فإن 53% تعمل بنظام iPadOS 18، و28% تعمل بنظام iPadOS 17، و19% تعمل بإصدارات سابقة.

وتعتمد هذه الأرقام على الأجهزة التي أجرت معاملات على متجر App Store حتى 21 يناير. وبالمقارنة مع iOS 17 و iPadOS 17 في نفس الوقت من العام الماضي، فإن الأرقام متشابهة جدًا، مما يكشف عن مسار ثابت في رغبة المستخدمين للتحديث إلى حد كبير.

في ذلك الوقت، كان 76% من أجهزة آيفون التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية تعمل على الإصدار الأحدث، و66% من جميع أجهزة آيفون كانت تعمل عليه. أما بالنسبة لأجهزة آيباد، فكانت النسبة 61% للأجهزة التي تم طرحها في السنوات الأربع الماضية، و53% من جميع الأجهزة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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