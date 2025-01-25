تكنولوجيا: أول تسريب لصورة Xiaomi 15 Ultra يكشف عن ترقيات الكاميرا وتغييرات التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن إطلاق الهواتف الذكية الجديدة من سلسلة Samsung Galaxy S25 يهيمن على الأخبار هذا الأسبوع. ومع ذلك، إذا لم تكن مهتمًا بعروض الطلب المسبق لجهاز Galaxy S25 Ultra أو أشقائه الأصغر، وترغب في تجربة رائدة مختلفة، فقد يكون هاتف Xiaomi 15 Ultra قريبًا من الإطلاق.

تشير التوقعات إلى أن شاومي ستكشف عن هاتفها الجديد Xiaomi 15 Ultra عالميًا بجانب Xiaomi 15 خلال معرض MWC 2025. وقد أكّد الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، “لي جون”، مشاركة الشركة في الحدث المرتقب الذي سيُقام في برشلونة بين 3 و6 مارس.

وعلى الرغم من أن المعرض يبعد أكثر من خمسة أسابيع، فقد تسربت أول صورة تُظهر تصميم Xiaomi 15 Ultra عبر الإنترنت. يتضح من الصورة أن Xiaomi أجرت تغييرات جريئة مقارنةً بتصاميم هواتفها الرائدة السابقة في سلسلة “Ultra”.

على سبيل المثال، تخلت الشركة عن الإطار المعدني المرفق واللوحة الخلفية المصنوعة من الجلد النباتي التي ظهرت في Xiaomi 13 Ultra وXiaomi 14 Ultra.

بدلًا من ذلك، اعتمدت شاومي خلفية مصنوعة من الزجاج المقوى، ويُقال إنها الخيار الوحيد لتصميم Xiaomi 15 Ultra. ويبدو أن هذا الزجاج الجديد يتمتع بملمس مستوحى من تصميم “Sandstone” الذي قدمته OnePlus في بعض موديلاتها السابقة، ولكن بلمسة أكثر تطورًا.

كما تُظهر الصورة تصميمًا جديدًا لوحدة الكاميرا، حيث تضم عدسة مستطيلة في الزاوية العلوية اليمنى. بالنظر إلى المساحة الكبيرة المتبقية بجانب العدسة، يُرجح أن تكون هذه الوحدة هي العدسة التليفوتوغرافية المشاعة بدقة 200 ميجابكسل، التي يُتوقع أن تدعم تكبيرًا بصريًا يصل إلى 5x على الأقل.

من المحتمل أن تكون هذه الصورة مجرد بداية لسلسلة من التسريبات الأكثر تفصيلًا المتعلقة بهاتف Xiaomi 15 Ultra، والتي يُتوقع ظهورها خلال الأسابيع القادمة قبل الإطلاق الرسمي المتوقع في الصين.

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