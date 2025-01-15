تكنولوجيا: شرائح TSMC المصنوعة في أمريكا تقترب من الإنتاج الضخم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب شركة TSMC من تحقيق إنجاز كبير في إنتاج الشرائح داخل الولايات المتحدة، حيث وصل مصنعها في أريزونا إلى المراحل النهائية قبل دخول الإنتاج الضخم.

ووفقًا لتقرير حديث من Nikkei Asia، فإن شركة أبل تجري حاليًا اختبارات نهائية على شرائح A-series غير المسماة التي يتم تصنيعها في هذا المصنع. من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم لهذه الشرائح لاحقًا خلال هذا الربع.

سيقوم مصنع TSMC في أريزونا بتصنيع شرائح أبل القديمة، مثل شريحة A16 Bionic المستخدمة في أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus، بالإضافة إلى شريحة S9 الموجودة في ساعات أبل الذكية Apple Watch Series 9 وWatch Ultra 2.

وحصلت TSMC على دعم كبير من الحكومة الأمريكية بموجب قانون “الشرائح والعلوم” (CHIPS Act)، الذي يهدف إلى تعزيز صناعة أشباه الموصلات محليًا وخلق فرص عمل جديدة. تضمنت أحدث المنح الممنوحة للشركة مبلغًا قدره 6.6 مليار دولار، حصلت عليه في نوفمبر الماضي.

وتخطط TSMC للبدء في تصنيع شرائح بدقة 4 نانومتر في مصنع أريزونا خلال العام الجاري، يليها إنتاج شرائح 3 نانومتر بحلول عام 2028 باستخدام تقنيات N2 وA16.

كما أعلنت الشركة التزامها بإنشاء مصنع ثالث في ولاية أريزونا بحلول عام 2030، مخصص لإنتاج شرائح بدقة 2 نانومتر.

تواصل TSMC المضي قدمًا في خططها لتعزيز القدرات التصنيعية في الولايات المتحدة، ما يعكس طموحها لتلبية الطلب المتزايد على الشرائح المتقدمة محليًا وعالميًا.

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