تكنولوجيا: Asus Zenfone 12 Ultra يظهر على قاعدة بيانات Geekbench مع الكشف عن شريحته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus رسميًا أنها ستكشف عن هاتفها الرائد الجديد Zenfone 12 Ultra في السادس من فبراير، مما يسبق موعد إطلاق طراز العام الماضي بأكثر من شهر.

واقد ظهر الهاتف، مؤخرًا على منصة Geekbench، مما أتاح نظرة أولى على أدائه ومواصفاته.

تم تأكيد أن النموذج الأولي للهاتف، الذي يحمل الاسم الرمزي “ASUSAI2501H”، ينتمي إلى Zenfone 12 Ultra عبر إدراجه سابقًا في قاعدة بيانات IMEI.

وكشفت نتائج الأداء على منصة Geekbench عن تحقيق الهاتف درجة أحادية النواة بلغت 3036 ودرجة متعددة النواة وصلت إلى 9656، وهي نتائج تتوافق مع قدرات شريحة Snapdragon 8 Elite التي يُتوقع أن تكون المعالج الرئيسي للجهاز.

احتوى النموذج الأولي الذي جرى اختباره على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، رغم أنه يُرجح أن تتوفر خيارات أخرى عند الإطلاق.

على سبيل المثال، تم إصدار طراز Zenfone 11 Ultra الأساسي مع ذاكرة بسعة 12 جيجابايت. كما سيعمل الهاتف بنظام Android 15، مما يجعله متوافقًا مع كونه جهازًا رئيسيًا لعام 2025.

شابه هاتف Zenfone 11 Ultra السابق إلى حد كبير ROG Phone 8 Pro، مع استبعاد ميزات مخصصة للألعاب مثل الأضواء الخلفية LED.

وإذا اتبعت Asus نفس النهج مع Zenfone 12 Ultra، فقد يكون هذا الجهاز نسخة من ROG Phone 9 Pro مع تغييرات طفيفة. يُتوقع أن يكون أكبر تحسين في هذه النسخة هو زيادة سعة البطارية إلى 5800 مللي أمبير، أي بزيادة 300 مللي أمبير مقارنة بالطراز السابق.

ننتظر أن تكشف Asus عن المزيد من التفاصيل الرسمية خلال الإعلان المرتقب في فبراير لتوضيح ما سيقدمه Zenfone 12 Ultra من ميزات جديدة.

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