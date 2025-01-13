تكنولوجيا: تسريب يكشف مواصفات Xiaomi Civi 15: معالج Snapdragon 8s Elite وتصميم مبهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي هاتفها Xiaomi 14 Civi في يونيو من العام الماضي كنسخة معاد تسميتها للسوق الهندية تحت اسم Civi 4 Pro. والآن، تستعد الشركة لإطلاق خليفة لكلا الهاتفين خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت تسريبات جديدة عن بعض التفاصيل المثيرة حول الهاتف المقبل، المتوقع أن يحمل اسم Civi 5 Pro في الصين، وربما Xiaomi 15 Civi في الهند.

وفقًا لما شاركه Kartikey Singh، سيأتي هاتف Xiaomi 15 Civi بشاشة AMOLED بحجم 6.55 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة 1.5K، ما يضمن تجربة عرض سلسة وجودة صورة مذهلة.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8s Elite، وهو خيار متوقع نظرًا لاستخدام Snapdragon 8s Gen 3 في الجيل السابق Xiaomi 14 Civi. وقد أشارت التسريبات إلى أن أداء المعالج الجديد سيكون مقاربًا لأداء معالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي أطلق العام الماضي.

من المتوقع أن يحمل الهاتف بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 90 واط، مما يوفر تجربة استخدام طويلة وشحنًا سريعًا لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية.

سوف يتميز Xiaomi 15 Civi بإعداد كاميرا ثلاثية، تتصدره كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، تُعرف باسم Light Hunter 800، والتي يُتوقع أن تقدم أداءً قويًا في التصوير الفوتوغرافي.

ورغم أن الهاتف قد لا يكون نحيفًا تمامًا مثل Galaxy S25 Slim المنتظر، إلا أن شاومي ستُسوق Xiaomi 15 Civi كهاتف ذكي أنيق ونحيف يركز على التصميم العصري والجذاب.

تشير التقارير إلى أن الهاتف سيُطرح رسميًا في الأسواق بحلول شهر أبريل المقبل. ومن الواضح أن شاومي تسعى مع سلسلة Civi إلى تحقيق توازن بين التصميم الراقي والمواصفات القوية، ما يجعل Xiaomi 15 Civi إضافة مثيرة لمحبي العلامة التجارية.

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