شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لمنع الكمبيوتر من جمع بياناتك الشخصية.. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر التكنولوجيا المتقدمة، أصبحت البيانات الشخصية سلعة ثمينة تتهافت عليها الشركات والمعلنين، حيث يتم جمع هذه البيانات وتحليلها لإنشاء ملفات تعريف شخصية للمستخدمين، مما يهدد الخصوصية ويعرض الأفراد لخطر انتهاك بياناتهم، ولحسن الحظ، هناك خطوات يمكن اتخاذها لمنع الكمبيوتر من جمع هذه المعلومات، وفيما يلي خمس طرق فعالة لتحقيق ذلك.

1. تعطيل خدمات جمع البيانات في نظام التشغيل

تقدم أنظمة التشغيل الشهيرة، مثل ويندوز وماك، إعدادات للتحكم في الخصوصية، يمكنك زيارة قسم الإعدادات في النظام وتعطيل الميزات مثل تتبع الموقع، والإعلانات المخصصة، وإرسال البيانات التشخيصية، فمثلًا في نظام ويندوز 10، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قسم "الخصوصية" وتحديد الخيارات المناسبة لتعطيل جمع البيانات.

2. استخدام برامج مكافحة التتبع

توجد برامج وأدوات خاصة تهدف إلى منع المواقع والخدمات من تتبع نشاطك على الإنترنت، مثل أدوات منع التتبع التي تتضمنها متصفحات الإنترنت أو الإضافات الخارجية مثل uBlock Origin وPrivacy Badger، حيث تمنع هذه الأدوات تحميل ملفات التتبع والإعلانات المراقبة.

3. التحكم في إعدادات المتصفح

يُعتبر المتصفح بوابة رئيسية لجمع البيانات، لذا من المهم التحكم في إعداداته لتعزيز الخصوصية، يمكنك مسح ملفات تعريف الارتباط (Cookies) بانتظام واستخدام إعدادات التصفح الخاص (Incognito) أو (Private Browsing)، كما يفضل تفعيل ميزة "عدم التتبع" (Do Not Track) إذا كانت متوفرة.

4. استخدام شبكات VPN

تُعد الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وسيلة فعالة لإخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير بيانات الاتصال بالإنترنت، مما يجعل من الصعب على المواقع والخدمات تتبع أنشطتك عبر الإنترنت، يمكن اختيار خدمات VPN موثوقة مثل NordVPN أو ExpressVPN للحصول على حماية إضافية.

5. الحد من الأذونات الممنوحة للبرامج

تتطلب العديد من التطبيقات والبرامج الوصول إلى بيانات معينة، لذا ينبغي دائمًا مراجعة الأذونات التي تمنحها لكل تطبيق أو برنامج قبل تثبيته، على سبيل المثال، ليس من الضروري أن يحصل تطبيق لتحرير الصور على إذن للوصول إلى موقعك الجغرافي.



